En Dosquebradas, hombres que hurtaron celular y se fugaron en moto fueron atropellados y golpeados

En Dosquebradas se presentó un caso de hurto en la avenida Simón Bolívar. por el sector de Makro, cuando una mujer iba caminando por la acera y dos hombres en motocicleta le arrebataron su celular.

El hecho tomó un nuevo rumbo cuando un sujeto, conductor de un vehículo, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y su reacción fue atropellar a los ladrones que intentaban escapar en la moto.

Al ser atropellados, la comunidad que estaba en el sector también reaccionó y aprehendieron a estos jóvenes, que fueron golpeados mientras las autoridades llegaban.

El secretario de Tránsito del municipio de Dosquebradas, Yeison Palacio, que los jóvenes fueron llevados a un centro médico antes de judicializarlos.

“En ese momento, el conductor de un vehículo que venía por el sector los arrolla, cuando los arrolla, otra gente de la comunidad adyacente sale, toma por su propia mano la justicia; Son inmediatamente capturados y remitidos a centros asistenciales y la comunidad del sector también les incendia la moto.”

Aunque todo pasó en cuestión de minutos, la comunidad decidió prenderle fuego a la motocicleta de estos dos sujetos que fueron trasladados por la Policía a un centro asistencial para su valoración antes de ser judicializados.