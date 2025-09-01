Puede viajar en avión a estas horas para evitar turbulencias, según sugiere un piloto

La aerofobia es el nombre al miedo irracional o desmedido a realizar viajes en avión, que se puede evidenciar con diferentes síntomas y comportamientos, como un simple malestar, hasta graves ataques de pánico que incapacitan a las personas de trasladarse por este medio.

Las personas que sufren de esta fobia, usualmente tienen miedos relacionados, tales como la claustrofobia (miedo a los espacios cerrados) y la acrofobia (miedo a las alturas), por tal razón, dichos miedos pueden ser solucionados con terapia. De hecho, en este caso, exponerse directamente al estímulo, suele ser una solución muy efectiva.

Las principales razones por las que se suele tener miedo a realizar viajes en avión, está relacionado con la altura, la falta de control, la percepción del riesgo, y las turbulencias.

¿Qué son las turbulencias?

Estas últimas se refieren a los movimientos irregulares que realizan los aviones mientras se encuentran en el aire, que los pasajeros sienten como sacudidas o cambios bruscos en la altura del avión. Las turbulencias pueden ser originadas por diferentes factores, como lo son los cambios en la velocidad y dirección del aire, tormentas o disparidad en la temperatura y densidad del aire.

Estos movimientos pueden medirse dada su magnitud:

Turbulencia ligera, los ocupantes pueden sentir un movimiento muy leve.

los ocupantes pueden sentir un movimiento muy leve. Turbulencia moderada, los objetos que se encuentren sueltos en el avión pueden verse desplazados.

los objetos que se encuentren sueltos en el avión pueden verse desplazados. Turbulencia severa, se pueden sentir cambios bruscos en la altura y velocidad, pues el avión puede quedar fuera de control momentáneamente.

se pueden sentir cambios bruscos en la altura y velocidad, pues el avión puede quedar fuera de control momentáneamente. Turbulencia extrema, es en la que se sacude de forma violenta la aeronave y donde se pierde el control por cierto tiempo, además de que puede causar daños estructurales.

Por esta razón, el piloto Jaimes Garcia, compartió un video en sus redes sociales donde aseguraba cuáles eran las mejores horas para realizar un viaje en avión y donde era menos probable que se sintieran turbulencias. Además, el piloto aseguró que tal sugerencia era para disminuir la probabilidad de turbulencias; sin embargo, aseguró que viajar a cualquier hora era igual de seguro.

¿A qué horas se pueden evitar las turbulencias?

En el video, el piloto comentaba que las mejores horas para viajar son cerca de las 5 de la mañana, pues a las 6,7,8,9,10 AM, también son buenos momentos, pues a esas horas el aire es más estable.

Garcia también comentó, que luego de las 7 AM, la radiación del sol empezaba a calentar las condiciones atmosféricas y de la tierra, por ejemplo, al calentarse el asfalto, se irradía calor que ayuda a crear corrientes de aire ascendentes, mientras que en zonas acuáticas o zonas verdes, se crean corrientes descendentes.

Por último, el piloto aseguró que aquellos aeropuertos que se encuentran entre montañas, como el de Cúcuta o Pasto, eran sitios con alta probabilidad de turbulencias, pues el aire, al chocar en las montañas, crea remolinos y desvíos irregulares que afectan en la trayectoria del avión, causando las miedosas turbulencias.

