Colombia es destino atractivo para viajeros de todo el mundo: aumento del 2,3% en pasajeros en 2025

Según cifras de las Aeronáutica Civil Colombia continúa consolidándose como un destino atractivo para viajeros de todo el mundo, durante los primeros siete meses de 2025, más de 32’649.000 pasajeros se movilizaron por las diferentes terminales aéreas del país.

Esta cifra, equivale a un incremento del 2.3% frente a los 31.916.000 registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representa un aumento de 734 mil pasajeros.

Según la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, el tráfico internacional de pasajeros registró un crecimiento del 7,9%, lo que evidencia la confianza y preferencia de los viajeros por el país.

Destacaron que solo en el mes de julio, el comportamiento fue positivo, pues el tráfico de pasajeros pasó de 5.006.000 en 2024 a 5.167.000 en 2025, lo que equivale a un aumento del 3,2%.

Además, agregaron que de este crecimiento, 141.000 corresponden a pasajeros internacionales y 20.000 a pasajeros nacionales.

En cuanto al transporte de carga y correo, también hubo resultados positivos, ya que durante este año se han movilizado más de 552 mil toneladas, lo que representa un aumento del 2,6%, equivalente a 14.010 toneladas adicionales.

Señalaron que solo en julio de 2025 se transportaron 71.189 toneladas de carga y correo, 2.619 más que en el mismo mes del año pasado, cuando se movilizaron cerca de 68.570 toneladas.

Desde la entidad, afirmaron que este crecimiento reafirma la consolidación de Colombia como un destino atractivo para los viajeros de todo el mundo.

Migración Colombia registra pico histórico de viajeros y registros migratorios

Según un reporte elaborado por la Subdirección de Control Migratorio de la Entidad, a través de su Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) diarios, este año el país registró un aumento del 4% frente a la temporada de mitad de año del 2024.

Aseguraron que el día con mayor flujo fue el 6 de julio, con 68.811 movimientos y el día con el menor flujo fue el 16 de junio, con solo 58.965 registros.

Además, señalaron que se presentó un leve aumento de la participación de ciudadanos colombianos en la movilidad internacional, que pasó de 56,7 % en 2024 a 57,2 % en 2025, confirmando la recuperación de los viajes al exterior por parte de nacionales.

Por otro lado, el reporte reveló que se presento una disminución en la proporción de viajeros provenientes de Costa Rica, Chile, Ecuador, Panamá y Estados Unidos, mientras que la nacionalidad venezolana registró un crecimiento del 2,23 % dentro del total de movimientos.