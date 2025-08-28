Así ganó La Guajira el primer lugar de la convocatoria “Colombia: Destino Astroturístico”

Con la postulación del Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, ubicado en el corregimiento de Camarones, a las afueras de Riohacha, el departamento obtuvo el primer lugar en la convocatoria que se hizo a nivel nacional “Colombia: Destino Astroturístico”.

“Haber obtenido el primer lugar en esta convocatoria nacional demuestra que La Guajira posee uno de los escenarios más adecuados del país para la observación astronómica y que estamos trabajando de manera decidida en diversificar la oferta turística con propuestas sostenibles que generan valor a las comunidades”, dijo Rafael Zúñiga, director de Turismo de La Guajira.

¿Qué es el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos?

Según Parques Nacionales, en este lugar, ubicado a las afueras de Riohacha, se puede observar “bandadas de flamencos” que llegan hasta este lugar, para luego seguir su camino hacia otros países.

“El Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos comprende siete mil hectáreas con representatividad en ecosistemas de humedales conformados por lagunas costeras, manglares y vegetación seca (xerofítica y subxerofitica), de los cuales, el manglar y el mosaico de vegetación seca constituyen el hábitat principal de especies de fauna y flora nativa, ecosistemas que proveen bienes y servicios ambientales a las comunidades étnicas que habitan el territorio”, indicó la entidad.

¿Qué beneficio trae este reconocimiento a La Guajira?

Con este reconocimiento, La Guajira podrá acceder a un paquete de beneficios para fortalecer este turismo, entre los que habrá capacitación especializada en astroturismo para para actores de la cadena de valor, análisis técnico del potencial astronómico de la zona, acompañamiento para el diseño de experiencias diferenciadas, entrega de equipos básicos de observación (dos telescopios, tres binoculares, diez cartas celestes, dos punteros láser y una cámara de nubosidad), elaboración de guiones astroturísticos y apoyo en procesos de articulación y gobernanza territorial.