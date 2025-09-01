Metro de Bogotá abrió 200 vacantes laborales: ¿Cómo aplicar? Aliste su hoja de vida

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) como parte de su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, realizarán una gran Feria de Empleo en la capital con el fin de apoyar a los trabajos de construcción que requiere este gran proyecto de movilidad e infraestructura en los diferentes corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas.

Bajo esta premisa, la empresa está ofreciendo 200 vacantes laborales en obras de la Línea 1 del Metro, donde hay disponibles ofertas para diferentes perfiles como auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, conductores de camión, soldadores, oficiales de obra, aparejadores, operador de encofrados y más.

¿Cuándo y dónde es la Feria?

El próximo martes 9 de septiembre de 2025 se realizará la Feria de Empleo en la Casa de Participación ubicada en la localidad Bosa en Bogotá, se puede asistir en un horario entre 8:00am y 3:00pm

La recomendación que se hace es llevar varias hojas de vida impresas, así como el documento de identidad.

Estos son los cargos a los que se puede aplicar:

En general se busca que a estas vacantes accedan personas que tengan conocimiento o experiencia relacionada a temas de construcción

Auxiliar de obra (mínimo seis meses de experiencia en infraestructura vial).

Boal.

Auxiliar de tráfico (con o sin experiencia)

Conductores de camión grúa

Soldadores SMAW.

Oficial de demarcación.

Operadores forestales.

Oficiales de obra (redes secas y húmedas).

Aparejadores.

Operador de encofrados.

Cadenero primero.

Cadenero segundo.

Técnico hidráulico.

Auxiliares de cocina.

Auxiliares electricistas (Conte TE3).

Ayudantes armadores (herreros).

Recuerde que para acceder a estas ofertas no tiene que tener a ningún intermediario ni hacer ningún tipo pago, la presentación de hojas de vida se hace directamente en la Feria de empleo en el lugar destinado en Bosa.

La Primera Línea del Metro de Bogotá, que está en construcción, contempla 16 estaciones, tiene una longitud de 23,9 kilómetros y atravesará las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. El sistema contará con 30 trenes al inicio de la operación, dichos trenes llegarían a Bogotá en este mes de septiembre, según lo ha indicado en varias ocasiones el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Esta feria laboral hace parte de la estrategia que adelanta La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico llamada “Talento Capital” donde frecuentemente se está realizando este tipo de actividades con el fin de contribuir al empleo en la ciudad de Bogotá, también se pueden encontrar otras ofertas como prácticas laborales, opciones de estudio, trámites, servicios y más convocatorias.