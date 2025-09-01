James, Davinson, Dayro... La Selección va llegando a Barranquilla
Algunos de los jugadores convocados por Néstor Lorenzo ya están en la concentración.
Falta poco. El primer partido es el próximo jueves y no hay tiempo que perder, por eso varios jugadores de los convocados por Néstor Lorenzo para los partidos de la Eliminatoria Sudamericana, ya están en Barranquilla.
Se espera que el próximo martes 2 de septiembre ya el grupo esté completo para que el entrenador pueda ya contar con los 26 llamados y así, decidir quienes serán titulares en el partido ante Bolivia en el estadio Metropolitano.
Ese encuentro será el 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde y con el que se cierra la clasificación al Mundial será el 9 del mismo mes ante Venezuela en Maturín.
¿Qué jugadores han llegado a la concentración en Barranquilla?
El primer jugador en llegar al hotel en Barranquilla para encontrarse con Lorenzo y su cuerpo técnico, fue Dayro Moreno. El goleador absoluto del fútbol colombiano y de la actual Copa Sudamericana, no ocultó su alegría.
El delantero grabó algunos videos, saludó a sus seguidores por redes sociales y se puso la ropa de trabajo para hacer su primer entrenamiento con el equipo nacional. Lo acompañó Yerson Mosquera, el segundo en arribar al sitio de concentración.
Mosquera juega en el Wolverhampton, es defensor central y ha estado en seis encuentros con el equipo nacional en las Eliminatorias. Ante Uruguay, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina y Ecuador.
James ya se unió a la Selección Colombia
En la noche de este domingo 31 de agosto, llegaron tres jugadores más. Entre ellos, James Rodríguez, que hizo parte del encuentro en el que su equipo, Club León, venció 3 goles por 0 a Querétaro en la Liga Mexicana. El ‘10′ tuvo una lesión que lo mantuvo alejado por dos partidos, pero ya ha disputado dos más luego de su regreso.
Junto a él, llegaron el arquero de Cruz Azul, Kevin Mier y el experimentado defensor central, Davinson Sánchez, que tras un largo viaje desde Turquía ya está en Barranquilla. El zaguero jugó con el Galatasaray y marcó el gol cuatro mil de su club en el juego ante el Rizespor.