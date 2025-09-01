James, Davinson, Dayro... La Selección va llegando a Barranquilla

Falta poco. El primer partido es el próximo jueves y no hay tiempo que perder, por eso varios jugadores de los convocados por Néstor Lorenzo para los partidos de la Eliminatoria Sudamericana, ya están en Barranquilla.

Se espera que el próximo martes 2 de septiembre ya el grupo esté completo para que el entrenador pueda ya contar con los 26 llamados y así, decidir quienes serán titulares en el partido ante Bolivia en el estadio Metropolitano.

Ese encuentro será el 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde y con el que se cierra la clasificación al Mundial será el 9 del mismo mes ante Venezuela en Maturín.

📸 ¡𝗘𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮! 💯



Inicia el 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 de 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 🫡#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/2CkFelc3GW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 1, 2025

¿Qué jugadores han llegado a la concentración en Barranquilla?

El primer jugador en llegar al hotel en Barranquilla para encontrarse con Lorenzo y su cuerpo técnico, fue Dayro Moreno. El goleador absoluto del fútbol colombiano y de la actual Copa Sudamericana, no ocultó su alegría.

El delantero grabó algunos videos, saludó a sus seguidores por redes sociales y se puso la ropa de trabajo para hacer su primer entrenamiento con el equipo nacional. Lo acompañó Yerson Mosquera, el segundo en arribar al sitio de concentración.

📹🎶 Moreno , dale con tu técnica que yo tengo tu táctica - Hay goles pa’ los nenes hay goles pa’ las nenas 🎶

¡Llegó Dayro Moreno a Barranquilla! ⚽😎#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 #𝑳𝒖𝒄𝒉𝒂𝒎𝒐𝒔𝑱𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 pic.twitter.com/0DO9J1QUj5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 31, 2025

Mosquera juega en el Wolverhampton, es defensor central y ha estado en seis encuentros con el equipo nacional en las Eliminatorias. Ante Uruguay, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina y Ecuador.

James ya se unió a la Selección Colombia

En la noche de este domingo 31 de agosto, llegaron tres jugadores más. Entre ellos, James Rodríguez, que hizo parte del encuentro en el que su equipo, Club León, venció 3 goles por 0 a Querétaro en la Liga Mexicana. El ‘10′ tuvo una lesión que lo mantuvo alejado por dos partidos, pero ya ha disputado dos más luego de su regreso.

📸 ¡𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 🇲🇽 𝘆 🇹🇷, 𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗽𝗶, 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝘆 𝗗𝗮𝗼 𝗲𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻! 👊#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Gf2VoP6pL5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 1, 2025

Junto a él, llegaron el arquero de Cruz Azul, Kevin Mier y el experimentado defensor central, Davinson Sánchez, que tras un largo viaje desde Turquía ya está en Barranquilla. El zaguero jugó con el Galatasaray y marcó el gol cuatro mil de su club en el juego ante el Rizespor.