Segundo partido de Luis Díaz en Bundesliga: ¿Cómo fue su calificación?

No fue un partido fácil para el Bayern Múnich. Aunque comenzó ganando y parecía que tenía controlado el encuentro, el Augsburgo lo sorprendió y pudo llegar a empatarle al final.

El equipo de Vincent Kompany ganaba 3 a 0. Las anotaciones fueron marcadas por Gnabry, al minuto 27, Michael Olise al 47 y Luis Díaz, que marcó el tercero al 48.

Pero el rival de turno no se dejó vencer tan fácilmente. Al minuto 52 descontó por medio de Jakic y al 75 marcó con anotación de Mert Kömür. Los últimos minutos fueron críticos para el Múnich.

Pero el equipo visitante también pudo quedar dos goles más arriba en el marcador si se cuentan dos opciones clarísimas que perdió el jugador colombiano. Una al segundo 25 de juego y otra al 94.

¿Qué dijo el diario Bild sobre Luis Díaz?

Después del partido llegó el análisis de la prensa alemana. El diario Bild dio sus acostumbradas calificaciones y el colombiano estuvo a la par con sus compañeros Gnabry, Kane y Kimmich.

El mejor calificado fue Olise, aunque el diario indicó que la estrella del Bayern Múnich estuvo, “un poco menos llamativo de lo habitual, sin embargo, asistió al segundo gol del Bayern”.

Sobre Díaz, el medio dijo, “falló una gran oportunidad a los 25 segundos de partido, libre ante la portería vacía. Pero luego remató con facilidad un buen pase de Laimer para poner el 2-0″.

Y añadió, “además, recuperó el balón, lo que propició el tercer gol del Bayern. Falló otra gran oportunidad para decidir el partido poco antes del final”.