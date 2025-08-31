Vincent Kompany elogia a Luis Díaz: “Siempre está ahí, estamos contentos”

Bayern Múnich disputó la segunda fecha de la Bundesliga de Alemania y consiguió su segunda victoria consecutiva del torneo, esta vez frente a Augsburgo (3-2) en el estadio WWK Arena. Luis Díaz ya completó cuatro partidos en los que fue titular con el equipo alemán.

A pesar de que el colombiano anotó el segundo gol con los Bávaros antes de que finalizará el primer tiempo, tuvo una oportunidad en primeros minutos para abrir el marcador, luego de que le quedara un balón que solo tenía que empujar, pero inexplicablemente, su remate pareció un rechazo.

REPASE ACÁ EL GOL DE LUIS DÍAZ CON EL BAYENR MÚNICH

¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ LUCHO DÍAZ EN LA PRIMERA ACCIÓN DEL PARTIDO ENTRE BAYERN MUNICH Y AUGSBURGO!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VlF5kOI9Pn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

Declaraciones de Vincent Kompany sobre los fallos de Luis Díaz

A pesar de haber sido una pieza clave en el encuentro y de anotar el segundo tanto, el guajiro continúa mostrando dificultades en la definición, ya que ha fallado varias ocasiones claras de gol, tanto en este como en el de juego de Copa. Sobre este tema, el director técnico Vincent Kompany se pronunció en rueda de prensa, elogiando a Lucho y destacando que será un jugador fundamental a lo largo de la temporada.

“Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le preparan las ocasiones. Se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo. Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar cuatro o cinco en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí, siempre es una amenaza, y estamos contentos con su energía”, indico el entrenador.