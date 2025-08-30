Medellín, Antioquia

Más de 800 personas participaron en revisión del POT de Medellín

Medellín completó una etapa clave en el proceso de revisión de mediano plazo de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tras la realización de 21 encuentros territoriales y 11 poblacionales que contaron con más de 800 participantes de las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad.

Aranjuez y Santa Elena, los sectores más participativos

Según la Subdirección de Planeación Territorial, Aranjuez fue la comuna más activa en los espacios participativos, mientras Santa Elena lideró la participación entre los corregimientos. Los asistentes abordaron temas como la protección del entorno natural, el acceso a vivienda digna, la gestión del riesgo y la movilidad sostenible.

“Promover la protección de lo natural, gestionar el riesgo, generar espacio público seguro y plantear estrategias de preservación patrimonial fueron parte de los aportes ciudadanos”, indicó Martha Isabel Tamayo Vélez, subdirectora (e) de Planeación Territorial.

Principales preocupaciones por zonas

Nororiente : pidió mejor conectividad vial, rutas de transporte, mantenimiento de andenes y control de asentamientos irregulares. Se alertó por la contaminación de quebradas.

: pidió mejor conectividad vial, rutas de transporte, mantenimiento de andenes y control de asentamientos irregulares. Se alertó por la contaminación de quebradas. Noroccidente (Castilla, Doce de Octubre, Robledo) : denunció congestión vehicular, déficit de vivienda y conflictos entre comunidades y grandes proyectos.

: denunció congestión vehicular, déficit de vivienda y conflictos entre comunidades y grandes proyectos. Centro occidente (San Javier, La América) : priorizó el Metro de la 80 y ciclorutas.

: priorizó el Metro de la 80 y ciclorutas. Laureles/Estadio : se quejó del auge de la vivienda turística que incrementa el ruido, la inseguridad y los arriendos, además de la pérdida de árboles.

: se quejó del auge de la vivienda turística que incrementa el ruido, la inseguridad y los arriendos, además de la pérdida de árboles. Centro oriente (Buenos Aires, Villa Hermosa, Candelaria) : pidió más espacios recreativos, educación ambiental y planes de gestión del riesgo.

: pidió más espacios recreativos, educación ambiental y planes de gestión del riesgo. Sur (El Poblado, Belén, Guayabal) : pidió mejor transporte, más obras viales y control a la minería.

: pidió mejor transporte, más obras viales y control a la minería. Corregimientos: Santa Elena alertó por expansión turística irregular y falta de servicios públicos. San Cristóbal solicitó metrocables y corredores ecológicos. San Antonio de Prado propuso inversiones sociales y pidió proteger su vocación agrícola.

¿Qué sigue?

Todos los insumos recogidos serán analizados por el Departamento Administrativo de Planeación y el Conglomerado Público, para alimentar las siguientes fases del POT. Las propuestas serán discutidas nuevamente con la ciudadanía en las etapas de formulación y consulta pública.

Con este proceso, Medellín reafirma su intención de construir un POT más participativo y alineado con las verdaderas necesidades de cada territorio.