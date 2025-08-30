Antioquia presentó el modelo “Contigo Antioquia” en el XX Congreso Nacional de Salud

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, participó en el XX Congreso Nacional de Salud, donde presentó el modelo Contigo Antioquia, diseñado para mejorar el acceso de los ciudadanos a servicios de salud especializados y fortalecer la gestión del sistema departamental.

Ante más de 1.400 asistentes de todo el país, la secretaria de Salud departamental, Marta Cecilia Ramírez Orrego, explicó los avances logrados desde el Plan de Desarrollo. “Presentamos nuestra experiencia Contigo Antioquia, el modelo que está permitiendo cerrar la brecha desde los territorios, gracias a la articulación de actores y al uso de la tecnología. Además, hablamos de los retos a los que les estamos trabajando para fortalecer las capacidades de nuestros territorios. Aquí estamos invirtiendo más de 25 mil millones de pesos”, señaló la funcionaria.

Inversión en infraestructura y dotación

La Gobernación también presentó el Plan Maestro de Inversión en Infraestructura y Dotación, que busca recolectar y priorizar las necesidades de los municipios. Este plan proyecta recursos por cerca de 22 mil millones de pesos, destinados a proyectos de ampliación y modernización hospitalaria, adecuación de puestos de salud y dotación con equipos biomédicos.

Gobernanza y articulación territorial

Otro de los ejes expuestos en el Congreso fue el avance en la autonomía desde la Gobernanza, con la creación de provincias y el fortalecimiento del enfoque en salud como parte de una articulación interinstitucional. Según la Secretaría, estos esfuerzos evidencian cómo las dependencias del departamento trabajan de manera conjunta para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los antioqueños, especialmente en las regiones con mayores dificultades de acceso.