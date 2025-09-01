Integrantes de Cordillera capturados tendrían nexos internacionales para el envío de droga

La operación se realizó de manera conjunta, entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, donde fueron capturados once presuntos integrantes de la organización criminal ‘Cordillera’ en Pereira y Dosquebradas.

La acción se adelantó tras cinco meses de investigación e inteligencia, que contaron con información clave suministrada por autoridades de Francia y Países Bajos.

Las autoridades señalaron que este caso demuestra la conexión internacional de la estructura, que mantenía contactos con redes de narcotráfico en Europa y que ya había sido golpeada en la ‘Operación París’ realizada en junio; en esa ocasión, se desmanteló una facción dedicada al tráfico de estupefacientes hacia el exterior.

Los once capturados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y tenencia de armas de fuego.

Entre ellos figura alias ‘Wilmar’, señalado como cabecilla operativo al servicio de alias ‘Martín’, responsable de coordinar negocios criminales en la región.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Wilmar’ dirigía la distribución de drogas en Pereira y Dosquebradas, en conexión con redes internacionales de narcotráfico.

El coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, señala que siguen investigando para dar con el paradero de los demás cabecillas de estas organizaciones.

“Esta gente tenía injerencia en el barrio Las Palmas, El Triunfo, en la avenida El Río, en La Laguna, La Esneda, Cañarte y parte del centro de Pereira. La renta criminal obtenía alrededor de 21 millones de pesos diarios por el narcotráfico."

En los documentos incautados a esta organización, se mencionan cabecillas históricos de ‘Cordillera’ como alias ‘Garra’, alias ‘Berny’, ‘Juangui’ y alias ‘Martín’; además se investiga los nexos de los capturados con los casos de homicidio que se han perpetrado en la región.

La investigación continúa abierta, con base en testimonios de los detenidos y la cooperación de agencias europeas.