Incautan 1.300 kilos de cocaína en Pereira que pertenecerían a disidencias de alias ‘Iván Mordisco

En un operativo realizado en la capital de Risaralda, la Policía Nacional incautó 1.300 kilos de clorhidrato de cocaína que, según las autoridades, pertenecerían a las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

El anuncio fue hecho por el director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Según indicó, la droga era transportada en un vehículo cisterna que simulaba llevar gas licuado de petróleo (GLP), una sustancia altamente peligrosa, lo que representaba un doble riesgo.

De acuerdo con la información oficial, el cargamento tenía como origen el Valle del Cauca y su destino eran los puertos del Caribe colombiano, desde donde sería enviada al exterior.

Se estima que el cargamento permitiría la producción de 3,3 millones de dosis, valoradas en más de 45 millones de dólares, dinero que habría ingresado a las finanzas de la estructura criminal conocida como ‘Carlos Patiño’.

“Este es un golpe contundente a las economías ilegales y a las estructuras narcotraficantes que operan en el suroccidente del país”, señaló el general Triana en su publicación.

Durante el operativo, una persona fue capturada y será judicializada por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El director de la Policía también destacó que en lo corrido de 2025, la institución ha logrado la incautación de más de 329 toneladas de cocaína en todo el territorio nacional, lo que representa un avance importante en la lucha contra el narcotráfico.