Armada Nacional inicia investigación por muerte de grumete, anuncia MinDefensa

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, expresó a través de su cuenta de X, su solidaridad con la Armada Nacional tras la muerte del grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven integrante de la institución naval, quien falleció tras caer el río Magdalena.

“Me uno al dolor que embarga a la familia naval de la Armada por la partida de nuestro Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven ejemplar que eligió entregar su vida al servicio de Colombia desde las aguas de nuestra Patria”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa.

Sánchez destacó las cualidades del grumete, asegurando que “su vocación, disciplina y compromiso permanecerán como faro en la Armada Nacional y en el corazón de quienes compartieron con él el honor de vestir el uniforme”.

Además, envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos: “Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestra profunda solidaridad a su familia, compañeros y amigos. Que encuentren fortaleza en el orgullo de haber tenido entre ellos a un hombre de honor”.

Se abre investigación por el caso

El Ministro también anunció que ya se están tomando medidas para esclarecer lo sucedido.

“La Armada Nacional ha dispuesto la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho”, afirmó. La institución evaluará los hechos que rodearon la muerte del joven grumete, con el objetivo de ofrecer respuestas a sus familiares.