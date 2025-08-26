Ministro de Defensa niega diálogo directo con Nicolás Maduro

Fuentes cercanas al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguraron a Caracol Radio que el jefe de la cartera nunca ha sostenido un diálogo directo con el presidente venezolano Nicolás Maduro, en contraste con las declaraciones que dio el mandatario de ese país en las últimas horas.

De acuerdo con el mismo ministro Pedro Sánchez, lo que sí ha existido son conversaciones con el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, enfocadas exclusivamente en temas de cooperación para combatir estructuras criminales que operan en la zona de frontera.

“Con Maduro directamente no se ha conversado nunca”, puntualizaron las fuentes.

El pronunciamiento surge después de que Nicolás Maduro asegurara públicamente que había mantenido contacto con Sánchez:

“Ha habido conversaciones con el ministro de Defensa colombiano, espero que eso fluya bien. Va a haber videoconferencias y conversaciones entre los mandos militares y policiales nuestros en toda la zona binacional y en toda la zona de Colombia”, dijo desde Caracas.

En conclusión, aunque desde el despacho del ministro en Bogotá se reconocen los acercamientos técnicos a nivel diplomático y operativo, se descarta que haya existido un canal directo entre el ministro Pedro Sánchez y el presidente venezolano.