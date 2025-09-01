Se reportan retrasos en operación portuaria de Barranquilla por búsqueda de grumete de la Armada

Aún no se saben con claridad las causas de su caída del Buque Gloria. Imagen | Caracol Radio

Más de 12 horas se cumplen de la búsqueda del grumete de la Armada que cayó al río Magdalena, mientras el Buque Gloria ingresaba a Barranquilla. A raíz de esta situación se han reportado retrasos en la operación portuaria de la ciudad, debido a las intensas labores de búsqueda por parte de las autoridades.

Lucas Ariza, director de Asoportuaria, confirmó que las operaciones en la zona portuaria están presentado retrasos desde el pasado domingo.

Argumentó que la prioridad es la búsqueda del grumete y que actualmente hay varios buques esperando para ingresar.

“Desde el día de ayer (domingo) las operaciones portuarias de ingresos y de zarpes están suspendidas. De hecho, la draga, que atiende el canal, salió en ese momento a la zona de botadero externa y no ha vuelto a ingresar. Por supuesto que lo más importante es la vida humana y pues las labores de rescate y de búsqueda de esta persona, pues son situaciones que nadie desea, y que seguramente un día que se le dedique a buscar a esta persona, y que se suspendan las operaciones creo que es algo que todos entendemos”, dijo.

Ariza indicó que hay cuatro buques fondeados esperando ingresar al Puerto de Barranquilla. “Estaremos muy pendientes y por supuesto toda la solidaridad del gremio portuario ante esta lamentable situación”.

Operaciones de rescate

La Armada Nacional informó que el grumete Julián Fernando Condia Bello cayó al río Magdalena durante las maniobras de alistamiento para la entrada a puerto del Buque Escuela ARC “Gloria”, que arribaría a la ciudad de Barranquilla tras culminar su crucero de instrucción y entrenamiento.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró este domingo y de inmediato fueron activados los protocolos de seguridad.

Unidades de superficie, guardacostas y aeronaves de la Institución se desplegaron en la zona para adelantar las labores de búsqueda y rescate.

La Armada dispuso además de un equipo multidisciplinario para acompañar a la familia del grumete y brindar el apoyo necesario en medio de esta situación. Al mismo tiempo, se ordenó el desplazamiento de una comisión encargada de verificar lo ocurrido e iniciar la investigación correspondiente.

El buque ARC “Gloria” tenía previsto adelantar actividades culturales y turísticas en el Gran Malecón, las cuales fueron canceladas.