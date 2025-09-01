Hallan cuerpo de grumete de la Armada que había caído al río Magdalena

Aún no se conocen las causas de su caída del Buque Gloria. Imagen | Caracol Radio

Más de 12 horas duró la búsqueda del grumete de la Armada, Julián Fernando Condia Bello, luego de haber caído al río Magdalena, mientras el Buque ARC “Gloria” ingresaba a Barranquilla, el pasado domingo.

El cuerpo fue hallado por las autoridades cerca al tajamar, próximo a Puerto Mocho.

Más de 800 hombres y mujeres habían salido a buscarlo desde que ocurrió la tragedia.

En diálogo con Caracol Radio, el contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera, director Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla”, señaló que se adelanta una investigación por lo ocurrido.

Al momento del incidente el buque “Gloria” se encontraba fondeado, en alistamiento para unas actividades culturales y turísticas programadas en el Gran Malecón del Río.

ComunicAdo de la Armada

A través de un comunicado, la Armada Nacional dijo “lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar. Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento”.