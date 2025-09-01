Bucaramanga: así pueden adquirir las boletas para la Feria Bonita 2025

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga explicó la manera en la que está entregando las boletas para participar en los diferentes eventos de la ‘Feria Bonita’ 2025. En Caracol Radio le contamos cómo conseguir estas entradas que de manera gratuita está entregando la administración municipal.

Las personas interesadas se deben acercar a reclamar su entrada en la sede principal de la Alcaldía de Bucaramanga ubicada en la Calle 35 # 10-43. Lunes 1 y martes 2 de septiembre a partir de las 3:00 p.m.

También en cinco centros comerciales de la ciudad estarán distribuyendo entradas: Centro comercial Único Outlet, en Provenza; Acrópolis, en Real de Minas; Megamall, en la carrera 33A con avenida Quebradaseca; el Centro Comercial Cacique, en el sector de El Tejar; y La Quinta, en Cabecera.

En estos puntos la boletería estará disponible hasta agotar existencias, han dicho desde la Secretaría de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

“En este momento se ha repartido una buena parte de las boletas, pero durante esta semana también seguirían repartiéndolas en los diferentes puntos, en diferentes momentos. Dentro de algunos eventos que ya comenzaron también se estarán distribuyendo las boletas. Entonces atentos a toda la programación de la feria que se está publicando continuamente en las cuentas oficiales de la Alcaldía, en las redes sociales”, comentó Richard Caicedo, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

El funcionario agregó que cada persona podrá recibir únicamente una boleta, buscando que sean muchas familias las que puedan disfrutar de los diferentes eventos.

Programación Feria Bonita 2025

Viernes 5 de septiembre: Festival de la familia con entrada gratuita, en la Plaza cívica Luis Carlos Galán. Contará con las presentaciones de Redimi2, Barak, Funky y Montesanto

Festival de la familia con entrada gratuita, en la Plaza cívica Luis Carlos Galán. Contará con las presentaciones de Sábado 6 de septiembre: Súper Concierto con entrada gratuita , en la Plaza cívica Luis Carlos Galán. Allí se presentarán artistas como Yeison Jiménez, Sergio Vargas, Peter Manjarres, Grupo Niche, Pipe Bueno y Miguel Bueno.

, en la Plaza cívica Luis Carlos Galán. Allí se presentarán artistas como Yeison Jiménez, Sergio Vargas, Peter Manjarres, Grupo Niche, Pipe Bueno y Miguel Bueno. Domingo 7 de septiembre: Se realizará el primer festival de Carranga con la presentación de El Heredero . La entrada es gratuita.

Se realizará el con la presentación de . La entrada es gratuita. Viernes 12 de septiembre: Será el turno para los amantes del rock con el evento “ Bucara Rock ” donde se presentará Dr. Krápula, Xmosis, 1280 almas y Katamarán

Será el turno para los amantes del rock con el evento “ ” donde se presentará Dr. Krápula, Xmosis, 1280 almas y Katamarán Sábado 13 de septiembre: Silvestre Dangond será el encargado de ponerle música al Estadio Américo Montanini, la entrada se realiza con boletería.

Otros eventos destacados: desfile de autos clásicos y antiguos acompañado del desfile de motos de alto cilindraje, el Festival de arte urbano de Bucaramanga, Festival de Tatuajes, obras de teatro, Festivales gastronómicos como GastroFusión, Maratones de baile de diferentes géneros entre ellos el torbellino y un encuentro de salseros.

La feria de Bucaramanga, conocida como la ‘Feria Bonita’, se estará desarrollando del 5 al 15 de septiembre.