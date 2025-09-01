Aprobación de la ANLA para planta de tratamiento de aguas residuales en Bucaramanga: faltan recursos

Bucaramanga

Cesar Camilo Hernández, gerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS), confirmó que la autoridad nacional de licencias ambientales dio el visto el bueno de los estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) de río de oro en el municipio de Girón, ahora solo faltan los recursos para poder iniciar la construcción.

“Este es el primer paso de un gran avance, de un trabajo articulado con la CDMB, lo que nos impulsa a que podamos tener y materializar este proyecto de gran envergadura y el más importante ambiental y social del siglo XXI. Esperamos posteriormente para el mes de septiembre de que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuando ya nosotros entregamos y subsanamos los diferentes componentes hidráulicos, estructurales, de geotecnia y prediales, pueda darnos ese concepto técnico para así después generar una mesa articulada con las diferentes entidades, los empresarios, la bancada parlamentaria y podamos conseguir ese 1.3 billones que asciende este proyecto”, Cesar Camilo Hernández, gerente del Empas.

La ptar, que está incluida en el plan de desarrollo nacional, en la primera fase de construcción tardaría unos cinco años y se espera que con recursos de orden nacional, departamental y de los municipios beneficiados se pueda avanzar en la obra.

“Este proyecto beneficiará de manera directa a los habitantes del área de municipios de Bucaramanga y de Girón, pero no es hasta ahí, porque acuérdense que después del Río de Oro viene el río Lebrija y luego el río de Magdalena, entonces el impacto es un impacto en cascada y lo importante acá es la conservación de nuestros recursos naturales”, precisó Hernández.

