63 años de la Octava Brigada del Ejército, destacan el trabajo operativo en pro de la seguridad

Armenia

El 1 de septiembre de 1962 se creó la Octava Brigada del Ejército y como motivo de conmemoración se llevó a cabo una eucaristía en la iglesia Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia y después una ofrenda floral en la plaza de Bolívar.

El coronel Edward Martínez, comandante de la Octava Brigada del Ejército sostuvo que a través de 6 Batallones y el Gaula Militar vienen implementando las medidas de seguridad en Caldas, Quindío, Risaralda y de los municipios de Alcalá y Ulloa del Valle del Cauca.

El coronel señaló que es clave el accionar que realizan porque permite garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos en el Eje Cafetero.

“Es fundamental con todos nuestros soldados participamos activamente en operaciones en todo el Quindío y no solamente en el Quindío, sino también en el departamento de Risaralda y en el departamento de Caldas, donde hemos sido victoriosos y hemos entregado siempre lo mejor para que nuestros ciudadanos tengan una tranquilidad”, mencionó.

Envío un mensaje a los soldados relacionado con el agradecimiento por el esfuerzo que hacen día a día para que el Quindío siga siendo un territorio tranquilo y libre de grupos armados.

“Agradecimiento por su trabajo diario, por su entrega, por su valor por permitir que el Quindío siga siendo eh un departamento tranquilo, libre de grupos armados organizados", dijo.

Mensaje desde el Gaula Militar

El subteniente Willinton Benítez Hernández, oficial de prevención del Gaula Militar Eje Cafetero resaltó que siguen comprometidos para brindar toda la intervención y acompañamiento que permita evitar los hechos delictivos.

Dijo que todo apunta a proteger a la comunidad y trabajar en pro de entregar herramientas que les permitan denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa en Caldas, Risaralda y Quindío.

El coronel añadió que cuentan con 4.000 hombres que conforman la Octava Brigada del Ejército.