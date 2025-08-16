En zona rural de Génova, Quindío, las autoridades frustraron el secuestro de un comerciante

Armenia

En zona rural del municipio de Génova en el departamento del Quindío, tropas de la Octava Brigada del Ejército frustraron el intento de secuestro de un comerciante, hubo intercambio de disparos.

Los hechos se registraron el viernes 15 de agosto zona alta de la vereda Pedregales, sector rural del municipio de Génova, en la cordillera del Quindío.

Según la información de las autoridades, el ciudadano y comerciante Nelson Pineda fue secuestrado y montado en una camioneta por varias personas que se lo llevaron hacia la parte alta de la cordillera, de inmediato y gracias a la alerta de la comunidad, al policía Quindío y las tropas del Batallón de Alta Montaña No. 5 de la Octava Brigada del Ejército se dieron a la persecución.

En el operativo coordinado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se reveló que en la persecución de varios minutos hubo intercambio de disparos, los captores huyeron y abandonaron la camioneta en la que transportaban a la víctima.

El comerciante Nelson Pineda logró lanzarse del vehículo, fue auxiliado de inmediato por las patrullas de la Policía y trasladado al hospital San Vicente de Paúl, donde se confirmó que presenta lesiones leves.

Las primeras hipótesis de las autoridades, apuntan a delincuencia común como autores de este intento de secuestro en zona rural del municipio de Génova y gracias a la reacción de la fuerza pública capturaron uno de los presuntos responsables, mientras continúa la búsqueda de los demás implicados.

El alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua indicó “hoy queremos agradecer a Dios, a la fuerza pública, tanto a la Policía Nacional como al Ejército Nacional y sus especialidades por la oportuna reacción ante el evento que tuvimos en nuestro municipio. Darle gracias a Dios porque hoy este ciudadano está con su familia y en su vivienda.

Asimismo, apreciados coroneles, tanto de la policía como el ejército, darle gracias a estos hombres valientes que generaron esa persecución hasta la parte alta de nuestro municipio en el en la zona rural, continuamos con las actividades de persecución y de reacción inmediata en esta zona rural de nuestro municipio.