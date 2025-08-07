En tres municipios de Quindío, Caldas y Risaralda habrá homenaje al Ejército en el eje cafetero

Armenia

La Octava Brigada del Ejército participará en paradas y desfiles militares en tres municipios del eje cafetero hoy en conmemoración de la batalla de Boyacá y el día del Ejército.

Hoy jueves 7 de agosto, los soldados de la Octava Brigada rinden homenaje al sacrificio y entrega de quienes forjaron el camino en el glorioso Ejército Nacional.

El Comandante de la Octava Brigada, coronel Edward Vicente Martínez Anteliz expresó “Celebrar esta importante fecha es recordar la historia, y al hacerlo junto a los colombianos, los soldados reafirman su compromiso con la patria”

En los departamentos de Quindío Caldas, y Risaralda se llevarán a cabo actos conmemorativos del día del Ejército Nacional, con la participación de autoridades gubernamentales y municipales.

Quindío

En el municipio de Montenegro, Quindío, a partir de las 3:00 p. m., se llevará a cabo una eucaristía en la Parroquia San José, seguida, a las 4:00 p. m., de un desfile militar que mostrará las capacidades de las tropas al servicio del departamento. El recorrido irá desde el parque principal hasta el coliseo municipal.

Foto: Cortesía Octava Brigada del Ejército Ampliar

Caldas

En el municipio de Villamaría, Caldas, a las 9:00 a. m., el Batallón Ayacucho realizará un desfile que iniciará en el CAI Pradera y culminará en el parque principal del municipio.

Risaralda

En el municipio de Mistrató, Risaralda, a la 1:30 p. m., en la Parroquia San José de Mistrató, se dará inicio a la conmemoración con una solemne eucaristía; posteriormente, a las 3:00 p. m., se realizará una parada militar en el parque principal.

Es de resaltar que estos actos estarán acompañados por soldados veteranos que hicieron parte del Batallón de Contraguerrillas N.° 8 Quimbaya, conocidos por la comunidad como los soldados de la boina verde, quienes, con valentía y honor, devolvieron la tranquilidad al Eje Cafetero en un pasado reciente.

Desde la Octava Brigada del Ejército invitan a los ciudadanos de estos tres municipios a acompañar a las tropas en la conmemoración del aniversario 206 de la Batalla de Boyacá y de los 215 años de creación del Ejército Nacional.