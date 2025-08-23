Ejército y Policía ya hacen presencia en resguardos Embera de Mistrató y Pueblo Rico tras un acuerdo

Dentro de las estrategias que quedaron definidas en el Consejo de Seguridad realizado con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y donde también participaron las comunidades indígenas hubo un compromiso de trabajar unidos, ya que, estas comunidades se están viendo permeadas por organizaciones delincuenciales.

Durante la reunión, que se realizó en la vereda Jeguadas en Mistrató, en el resguardo unificado Embera Chamí, se definieron los lineamientos para la presencia de la Fuerza Pública, señalando que la seguridad debe verse como un acompañamiento y no como una imposición, respetando la autonomía y tradiciones de la comunidad.

Israel Londoño Londoño, gobernador encargado y secretario de Gobierno, destacó la magnitud del acuerdo.

“Hace muchos años no se veía la presencia de las fuerzas militares; se hizo una reunión donde se autoriza el ingreso de la Fuerza Pública, Ejército Nacional y Policía, previa concertación con la autoridad indígena para hacer operaciones en el área, este es un gran avance.”

En los acuerdos la Gobernación realizó varios compromisos con estas comunidades con el fin de mejorar la calida de vida, no solo en el tema de la seguridad.

“Los segundos compromisos de la Gobernación de Risaralda, de hacer inversión social aquí en Jeguadas y en todo el resguardo Unificado Mistrató; lo más importante, se va a trabajar en un proyecto de acuerdo con la Carder y con entidades para que la minería artesanal sea ejercida solo por nuestros indígenas.”, agregó el secretario de Gobierno.

Por su parte, el coronel Edward Vicente Martínez Anteliz, comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional, aseguró que la brigada acompañaría a la Policía y a toda la institucionalidad en la región

“Estamos haciendo un acompañamiento a esta comunidad, con la Policía Nacional, con toda la institucionalidad, acompañando a esta comunidad a decirles que para la Fuerza Pública no puede haber sitios vedados; tenemos que realizar operaciones en todo el territorio nacional, que los acompañamos, que el único fin de esta institución, que es el Ejército Nacional, es el bien común de todos los ciudadanos.”

Con estos acuerdos lo que se quiere, es que, grupos como el Clan del Golfo y el ELN no sigan permeando estas comunidades indígenas asentadas en zonas rurales de Pueblo Rico y Mistrató, donde ya se ha comprobado la presencia de estos grupos armados.