Jhon Córdoba pasó de la alegría del gol a la insólita expulsión con Krasnodar: véalo acá

Jhon Córdoba disputó su último partido con el Krasnodcar de Rusia, previo al viaje a territorio barranquillero para unirse a la concentración de la Selección Colombia. Aunque anotó el gol del empate definitivo de su equipo en casa del CSKA Moscú, en el segundo tiempo fue expulsado por roja directa.

Se trata de la quinta anotación del experimentado goleador en lo corrido de la temporada 2025-26 y es la tercera cartulina roja que recibe desde su llegada al Krasnodar.

El partido válido por la séptima jornada de la Liga Premier de Rusia se abrió a los 36 minutos en favor del CSKA Moscú, que por cierto tuvo en su nómina al colombiano Daniel Ruiz. El mediocampista Matvey Kislyak puso a celebrar a los aficionados presentes en el Arena CSKA.

Ahora bien, previo al término de la primera parte, Jhon Córdoba aprovechó un centro preciso de Eduard Spertsyan para decretar la paridad definitiva (1-1) con un certero remate de cabeza. Véalo a continuación:

Para la segunda parte, el Krasnodar salió decidido a remontar el partido, pero la ilusión se esfumó bastante rápido. Sobre los 56′, Córdoba cometió una dura infracción que le significó la roja directa, siendo esta la quinta vez que es expulsado en su carrera.

Sin su referente en ataque, el entrenador Murad Musayev tuvo que apelas al orden defensivo para mantener la igualdad. Afortunadamente lo consiguió y Krasnodar se mantiene líder de Rusia con 16 unidades, una más que el CSKA.

¿Qué viene para Jhon Córdoba en la Selección Colombia?

Finalizados sus compromisos con Krasnodar, Jhon Córdoba viajará a Colombia para unirse a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla. El delantero será una de las opciones de Néstor Lorenzo de cara a los duelos ante Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín.

Además del chocoano, la Tricolor cuenta como alternativa en el ataque con Luis Suárez y Dayro Moreno.