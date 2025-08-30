¿Cuándo comenzará la concentración de la Selección Colombia? Vea el itinerario

Con algunas sorpresas, Néstor Lorenzo dio a conocer a los convocados para la doble jornada de la Eliminatoria Sudamericana ante Bolivia y Venezuela, que podría darle la clasificación a Colombia al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La más celebrada, el llamado de Dayro Moreno, actual goleador absoluto del fútbol colombiano y con un presente goleador inmejorable con su equipo, el Once Caldas. También, con ausencias como las de Rafael Santos Borré y Jhon Jader Durán.

El equipo nacional comenzará la fecha con el juego ante Bolivia el próximo 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla y la cerrará con el duelo ante Venezuela el 9 del mismo mes, también a las 6:30 de la tarde en el Monumental de Maturín.

¿Cómo será el itinerario de la Selección Colombia?

Los jugadores convocados por Néstor Lorenzo tendrán que cumplir con sus equipos durante todo el fin de semana y tendrán el desplazamiento a la ciudad de Barranquilla el lunes primero de septiembre.

Los que van terminando sus compromisos viajarán de inmediato para unirse a la concentración del equipo nacional y el grupo estará completo el martes dos de septiembre.

Sin embargo, desde este sábado 30 comenzará de forma oficial la concentración con la llegada del cuerpo técnico que comenzará la preparación con miras a los dos compromisos, los más importantes del camino a la Copa del Mundo.

Después del juego ante Bolivia, la escuadra permanecerá en Barranquilla hasta el 8 de septiembre y ese día viajará la la ciudad de Maturín en Venezuela.