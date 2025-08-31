Emotivas palabras de Gamero a la familia del hincha fallecido: “Un ángel haciéndole fuerza al Cali” / Colprensa

La jornada sabatina del fútbol colombiano se vio empañada por el lamentable fallecimiento de Juan Pablo Núñez, hincha del Deportivo Cali que murió tras haber sido atropellado por el bus de la institución verdiblanca.

A raíz de lo anterior, el partido frente al Independiente Medellín, válido por la novena jornada de la Liga 2025-II, se retrasó 20 minutos e incluso el bus del cuadro antioqueño tuvo que recoger a la nómina del Cali para poder transportarla al Estadio de Palmaseca.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo.



“Hay que tener fuerza, siempre es duro ver fallecer a alguien al ladito de uno”, fueron las palabras del entrenador Alberto Gamero en la previa del partido.

Pues bien, pesar del duro momento, los jugadores de ambos equipos saltaron a la cancha para cumplir con el calendario y el partido terminó 1-3 en favor del Medellín, gracias a las anotaciones de Baldomero Perlaza, Francisco Fydriszewski y Luis Sandoval.

Sentidas palabras de Alberto Gamero hacia el hincha fallecido

Terminado el partido en territorio vallecaucano y consumada la derrota del Deportivo Cali, Alberto Gamero acudió a conferencia de prensa. Allí, el samario envió un sentido mensaje a los familiares del aficionado que murió.

“A la familia de Juan Pablo Núñez, que fue el hincha fallecido, mis más sinceras condolencias de parte del Deportivo Cali. Que Dios lo tenga en su gloria. Es un ángel en el cielo haciéndole fuerza al Deportivo Cali”, empezó diciendo el director técnico.

Gamero le deseó también pronta recuperación a la pareja de Juan Pablo, quien resultó herida a raíz del incidente.

“Fueron momentos duros. En el trayecto nos pasó de todo. Quisimos reponernos y brindarle ese triunfo a Juan, no pudimos, pero intentamos hacer lo posible. Son cosas que pasan, hechos que uno debe aceptar y que nos ocurrió a nosotros. Al grupo lo vi muy comprometido en el aspecto de querer ganar, de cambiar la faceta de la que vinimos, pero no fue fácil”, complementó.

Por último, Alberto Miguel aprovechó para agradecerle al Medellín por el noble gesto hacia el plantel del Cali: “Hay un aspecto para resaltar y fue la gratitud que tuvo el DIM con nosotros, al mandarnos el bus de ellos para que nos trajera al estadio. Ese es un acto de paz, de solidaridad y por eso lo agradecemos”.

Yeison Gordillo también le mandó fuerza a la familia del hincha fallecido

Conjunto al mensaje de Alberto Gamero, Yeison Gordillo, uno de los capitanes del equipo, se unió con sentidas palabras hacia la familia del fallecido.

“Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Tuvimos que vivir una situación muy delicada. De parte de todo el grupo y el plantel, mandarle mucha fuerza a la familia y pronta recuperación a esa persona que estuvo en el incidente. Para nadie es un secreto que el grupo llegó muy tocado por la situación. Somos seres humanos y tranquilamente pudo ser un familiar o un amigo de nosotros”, comentó.

