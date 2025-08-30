América de Cali anuncia el regreso de un gran ídolo

América de Cali anunció lo que era un secreto a voces. El regreso de uno de sus grandes ídolos. De los jugadores más queridos por la hinchada del equipo ‘escarlata’. El regreso de Adrián Ramos.

Lo hizo por medio de sus redes sociales en las que hizo una campaña de expectativa con dos trofeos de la Liga BetPlay y luego con un video confirmando lo que ya se sospechaba. “A esta historia le falta un capítulo más”, dice la publicación.

En el video, Ramos en varios de sus mejores momentos con el América. “A veces para escribir la última página, hay que volver al primer capítulo. Volver no es fácil, pero este amor trasciende cada momento, cada década, cada historia", dijo el jugador.,

Y añadió, "América es mi casa, el lugar donde he vivido mis más grandes alegrías y también donde aprendí que la lucha es el camino para honrar lo que amamos. Volver no es solo regresar, es unir corazones, cerrar heridas y recordarnos que América de Cali es una pasión".

Y concluyó, “esta es mi promesa de que esta historia la vamos a cerrar juntos, equipo. Vamos a hacer más equipo que nunca, porque el que nace americano lo es por la eternidad".

📜 A esta historia le falta un capítulo más... 🫡 pic.twitter.com/aYjbNGGW1s — América de Cali (@AmericadeCali) August 30, 2025

¿Cuántas veces ha regresado Ramos a América?

Este es el cuarto regreso de Adrián Ramos a América de Cali. Debutó en América en el 2004 y de ahí salió para Trujillanos de Venezuela en el mismo año y regresó en el 2005. Ese fue su primer regreso.

Después, en el 2006, sale a Independiente Santa Fe en donde dura un año. En el 2007 se da su segundo regreso.

El jugador se fue a Europa en donde jugó en el Herta Berlín, el Borussia Dortmund en Alemania y el Granada en España, y en el 2020 se dio su tercer regreso.

Del 2020 al 2024, jugó con el equipo de sus amores y en ese último año decidió irse para probar en otros equipos. Se especuló con una llegada al Bucaramanga y a la MLS, ninguna se dio. Entonces, en el 2025 se da su cuarto regreso.

Con América, Ramos consiguió dos títulos de Liga, el primero fue en el 2008 y el segundo en el 2020. Además, con el equipo de Cali jugó 310 partidos, entre Ligas, Copas y torneos internacionales y marcó 105 goles. No tiene equipo desde diciembre del 2024.