Sorteo de Champions League: así quedó el calendario de los colombianos en la Fase de Liga / Getty Images

Este jueves 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Liga en la Champions League 2025-26. Luego de varias semanas en las que se definieron los 36 equipos participantes, ahora quedaron estipulados los ocho enfrentamientos que tendrá cada club en primera ronda.

En cuanto a Colombia, un total de diez futbolistas nacionales representarán al país en el torneo de clubes más importante del mundo. Ellos son:

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Juan Cabal (Juventus)

Richard Ríos (Benfica)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa)

Gustavo Puerta (Bayer Leverkusen)*

Alexei Rojas (Arsenal)

Cristhian Mosquera (Arsenal)*

Camilo Durán (Qarabag)

Kevin Medina (Qarabag)

*Puerta podría abandonar el Leverkusen en los próximos días y Mosquera aún no ha tomado la decisión de representar a España o a Colombia.

Luis Díaz. (Photo by Christina Pahnke - sampics/Corbis via Getty Images) / Christina Pahnke - sampics Ampliar

Sorteo de la Champions League

Los 36 equipos quedaron repartidos en cuatro grupos de ocho integrantes cada uno. La posición de cada uno quedó determinada por el ránking de la UEFA y deben cumplirse dos requisitos para cada emparejamiento: no se pueden enfrentar equipos de un mismo país y un club no puede enfrentar a más de dos equipos de una misma liga.

Así quedaron estipulados los bombos:

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas.

Bombo 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique de Marsella.

Bombo 4: Copenhague, AS Monaco, FQ Qarabag, Galatasaray, Unión St.-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty.

PSG es el último campeón de la Champions League. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

Calendario de los colombianos en la Champions League

Bayern Múnich

El equipo de Luis Díaz tendrá el siguiente calendario de partidos:

Chelsea (L)

PSG (V)

Brujas (L)

Arsenal (V)

Sporting (H)

PSV (V)

Unión (L)

Pafos (V)

Juventus

El equipo de Juan Cabal tendrá el siguiente calendario de partidos:

Borussia Dortmund (L)

Real Madrid (V)

Benfica (L)

Villarreal (V)

Sporting Lisboa (L)

Bodo (V)

Pafos (L)

AS Monaco (V)

Juan David Cabal en su regreso a las prácticas de la Juventus. (Photo by Diego Puletto - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images) / Diego Puletto - Juventus FC Ampliar

Benfica

El equipo de Richard Ríos tendrá el siguiente calendario de partidos:

Real Madrid (L)

Chelsea (V)

Bayer Leverkusen (L)

Juventus (V)

Napoli (L)

Ajax (V)

Qarabag (L)

Newcastle (V)

Galatasaray

El equipo de Dávinson Sánchez tendrá el siguiente calendario de partidos:

Liverpool (L)

Manchester City (V)

Atlético de Madrid (L)

Eintracht Frankfurt (V)

Bodo (L)

Ajax (V)

Unión (L)

AS Monaco (V)

Davinson Sánchez / Getty Images / Anadolu Ampliar

Sporting de Lisboa

El equipo de Luis Suárez tendrá el siguiente calendario de partidos:

PSG (L)

Bayern Múnich (V)

Brujas (L)

Juventus (V)

Olympique de Marsella (L)

Napoli (V)

Kairat (L)

Athletic Club (V)

Arsenal

El equipo de Alexei Rojas y Christhian Mosquera tendrá el siguiente calendario de partidos:

Bayern Múnich (L)

Inter de Milán (V)

Atlético de Madrid (L)

Brujas (V)

Olympiacos (L)

Slavia Praga (V)

Kairat (L)

Athletic Club (V)

Alexei Rojas entrenando con Arsenal / @Arsenal Ampliar

Bayer Leverkusen

El equipo de Gustavo Puerta tendrá el siguiente calendario de partidos:

PSG (L)

Manchester City (V)

Villarreal (L)

Benfica (V)

PSV (L)

Olympiacos (V)

Newcastle (L)

Copenhague (V)

Qarabag

El equipo de Kevin Medina y Camilo Durán tendrá el siguiente calendario de partidos: