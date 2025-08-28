Sorteo de Champions League: así quedó el calendario de los colombianos en la Fase de Liga
Todo listo para el inicio del torneo de clubes más importante del mundo.
Este jueves 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Liga en la Champions League 2025-26. Luego de varias semanas en las que se definieron los 36 equipos participantes, ahora quedaron estipulados los ocho enfrentamientos que tendrá cada club en primera ronda.
En cuanto a Colombia, un total de diez futbolistas nacionales representarán al país en el torneo de clubes más importante del mundo. Ellos son:
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Juan Cabal (Juventus)
- Richard Ríos (Benfica)
- Dávinson Sánchez (Galatasaray)
- Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa)
- Gustavo Puerta (Bayer Leverkusen)*
- Alexei Rojas (Arsenal)
- Cristhian Mosquera (Arsenal)*
- Camilo Durán (Qarabag)
- Kevin Medina (Qarabag)
*Puerta podría abandonar el Leverkusen en los próximos días y Mosquera aún no ha tomado la decisión de representar a España o a Colombia.
Sorteo de la Champions League
Los 36 equipos quedaron repartidos en cuatro grupos de ocho integrantes cada uno. La posición de cada uno quedó determinada por el ránking de la UEFA y deben cumplirse dos requisitos para cada emparejamiento: no se pueden enfrentar equipos de un mismo país y un club no puede enfrentar a más de dos equipos de una misma liga.
Así quedaron estipulados los bombos:
Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.
Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas.
Bombo 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique de Marsella.
Bombo 4: Copenhague, AS Monaco, FQ Qarabag, Galatasaray, Unión St.-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty.
Calendario de los colombianos en la Champions League
Bayern Múnich
El equipo de Luis Díaz tendrá el siguiente calendario de partidos:
- Chelsea (L)
- PSG (V)
- Brujas (L)
- Arsenal (V)
- Sporting (H)
- PSV (V)
- Unión (L)
- Pafos (V)
Juventus
El equipo de Juan Cabal tendrá el siguiente calendario de partidos:
- Borussia Dortmund (L)
- Real Madrid (V)
- Benfica (L)
- Villarreal (V)
- Sporting Lisboa (L)
- Bodo (V)
- Pafos (L)
- AS Monaco (V)
Benfica
El equipo de Richard Ríos tendrá el siguiente calendario de partidos:
- Real Madrid (L)
- Chelsea (V)
- Bayer Leverkusen (L)
- Juventus (V)
- Napoli (L)
- Ajax (V)
- Qarabag (L)
- Newcastle (V)
Galatasaray
El equipo de Dávinson Sánchez tendrá el siguiente calendario de partidos:
- Liverpool (L)
- Manchester City (V)
- Atlético de Madrid (L)
- Eintracht Frankfurt (V)
- Bodo (L)
- Ajax (V)
- Unión (L)
- AS Monaco (V)
Sporting de Lisboa
El equipo de Luis Suárez tendrá el siguiente calendario de partidos:
- PSG (L)
- Bayern Múnich (V)
- Brujas (L)
- Juventus (V)
- Olympique de Marsella (L)
- Napoli (V)
- Kairat (L)
- Athletic Club (V)
Arsenal
El equipo de Alexei Rojas y Christhian Mosquera tendrá el siguiente calendario de partidos:
- Bayern Múnich (L)
- Inter de Milán (V)
- Atlético de Madrid (L)
- Brujas (V)
- Olympiacos (L)
- Slavia Praga (V)
- Kairat (L)
- Athletic Club (V)
Bayer Leverkusen
El equipo de Gustavo Puerta tendrá el siguiente calendario de partidos:
- PSG (L)
- Manchester City (V)
- Villarreal (L)
- Benfica (V)
- PSV (L)
- Olympiacos (V)
- Newcastle (L)
- Copenhague (V)
Qarabag
El equipo de Kevin Medina y Camilo Durán tendrá el siguiente calendario de partidos:
- Chelsea (L)
- Liverpool (V)
- Eintracht Frankfurt (L)
- Benfica (V)
- Ajax (L)
- Napoli (V)
- Copenhague (L)
- Athletic Club (V)