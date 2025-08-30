Tecnología y videovigilancia permiten captura de presuntos ladrones en El Poblado y Laureles

Medellín, Antioquia

El sistema de videovigilancia de Medellín y la reacción coordinada de la Policía Nacional permitieron en las últimas horas la captura en flagrancia de dos hombres acusados de hurto agravado y calificado en el sector de Ciudad del Río, en la comuna 14 (El Poblado).

Según informaron las autoridades, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta negra y fueron seguidos en tiempo real por las cámaras del 123, lo que permitió su rápida localización y posterior interceptación en la comuna 4 (Aranjuez). Durante el operativo, la Policía encontró el celular robado y las prendas utilizadas durante el atraco, elementos que ya forman parte del proceso judicial. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En un operativo paralelo, las autoridades lograron ubicar un taxi implicado en múltiples hurtos en el sector de Laureles. Gracias al monitoreo de las cámaras y a la rápida respuesta de las patrullas en campo, fue capturado el presunto responsable, a quien le fueron incautados celulares, joyas y otros elementos que habrían sido robados en distintos hechos delictivos.

Estos resultados, según la administración distrital, “demuestran que ningún delincuente está por encima de la ley en Medellín”, y hacen parte de una estrategia que combina tecnología de punta, vigilancia permanente y respuesta inmediata para enfrentar el crimen en sectores estratégicos de la ciudad.