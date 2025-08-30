En una supuesta riña asesinaron a un funcionario de la alcaldía de Rionegro; el agresor se entregó

Rionegro- Antioquia

En la tarde de este viernes se reportó el homicidio de un hombre en el barrio San Bartolo del municipio de Rionegro, en el Oriente de Antioquia. La víctima se dedicaba a pasear perros, pero además trabajaba en la alcaldía.

El reporte de las autoridades indica que un hombre fue atacado con arma de fuego en el citado barrio. Cuando llegan al lugar los policías, un hombre de 62 años se entrega de manera voluntaria a la patrulla argumentando que supuestamente, en medio de una riña en la que hubo agresiones verbales y físicas, este sacó un arma de fuego y le disparó. Además, adujo que ya venía teniendo problemas desde hacía algún tiempo con la víctima.

El alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, lamentó este hecho violento y dijo que el asesinato del funcionario Esteban Rendón Rincón, de 36 años, se trató de un acto de intolerancia.

“Hoy, como alcalde, lamento profundamente el asesinato de una persona buena, la cual ha prestado el servicio, no solamente al municipio de Ríonegro, sino a todos los rionegreros. Esta vez Esteban fue asesinado en un acto de intolerancia sin ningún motivo, y obviamente la vida está por encima de todo”.

El victimario entregó un arma de fuego que fue incautada y se dejó a disposición de las autoridades competentes para que se adelante la investigación y se esclarezca lo que motivó este homicidio que lamenta el municipio de Rionegro.