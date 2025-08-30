Cinco construcciones fueron suspendidas en Santa Elena por falta de licencia y posibles afectaciones

Medellín, Antioquia

Cinco obras en la vereda Las Palmas del corregimiento de Santa Elena fueron suspendidas por la Alcaldía de Medellín, en conjunto con Corantioquia, la Policía Nacional y la Corregiduría, tras detectarse presuntas infracciones urbanísticas y ambientales.

Las intervenciones no contaban con licencias de construcción, y en al menos dos casos se habrían vulnerado normativas ambientales, de acuerdo con la autoridad ambiental regional. En total, se elaboraron ocho informes técnicos que servirán como base para la apertura de procesos sancionatorios.

“Continuamos haciendo vigilancia y control en Santa Elena. Verificamos obras que no cumplían con la normatividad urbanística”, explicó Andrés José Patiño, subsecretario encargado de Control Urbanístico.

Presión urbanística y riesgo ambiental

Santa Elena ha sido priorizada por la administración distrital debido a la creciente presión urbanística, que pone en riesgo tanto la seguridad de las comunidades como el equilibrio ecológico de este ecosistema de alta montaña.

Según Alejandro Henao, jefe de la Oficina Territorial Aburrá Norte de Corantioquia, es fundamental que cualquier proyecto constructivo cuente con la debida licencia urbanística expedida por la curaduría y, en paralelo, una evaluación ambiental adecuada.

“Estos procesos irregulares no solo desconocen la legalidad, también comprometen la estabilidad del suelo y la seguridad colectiva”, advirtió Henao.

Lea también: Judicializan a dos policías por exigir ocho millones a dos personas para no capturarlos

Lea también: En una supuesta riña asesinaron a un funcionario de la alcaldía de Rionegro; el agresor se entregó

Sanciones en camino

Los ocho informes técnicos elaborados en terreno permitirán a la Corregiduría evaluar caso por caso y avanzar en procesos sancionatorios por posibles infracciones urbanísticas. Se espera que las obras permanezcan suspendidas mientras se determina la legalidad de las intervenciones.

Estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia para frenar la urbanización ilegal en zonas rurales del Distrito de Medellín, una problemática que ha venido en aumento en los últimos años, especialmente en corregimientos como Altavista, San Cristóbal, San Antonio de Prado y Santa Elena.