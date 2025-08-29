Dayro Moreno y su emoción: “Lo que juega no es la edad, solo los goles”

Néstor Lorenzo dio la convocatoria y en ella está Dayro Moreno. El máximo goleador en la historia del fútbol colombiano fue convocado para la doble jornada de la Eliminatoria Sudamericana en la que la Selección Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela.

Serán los partidos de la clasificación al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 y Moreno podría festejar con sus compañeros del equipo nacional lo que significa volver a ir a una Copa del Mundo.

El delantero habló con Win Sports de lo que significa el llamado, de lo que sintió cuando se enteró y de la forma en la que supo que estaba en la lista. Su sueño.

¿Qué dijo Dayro Moreno luego de su convocatoria a Selección?

Sentimiento con su llamado: “Contento con esta noticia para mi vida, para mi carrera futbolística. Me siento muy orgulloso de mí mismo por estar de nuevo en la Selección Colombia y ponerme la camiseta de nuevo”.

Aprobación del país: “Contento, agradecido con mi país, con toda la gente que me apoyó, la verdad que la fuerza que estaban haciendo para que yo vistiera la camiseta de mi país, me tiene muy agradecido. Aparte de mi familia y de mi mismo. Gracias a todo mi país”.

¿Cómo se enteró? “Lo mio todo es bacano. Desde el martes que viajamos para Pasto y no pudimos aterrizar y yo con esa inquietud y con esa vaina de si sí o si no y todo el mundo me escribía, familiares, amigos, la gente, que la Selección. Nos tocó devolvernos y el miércoles viajamos a las 3 de la mañana y ese día toda la gente que si ya, y yo, ”esperemos, tengamos fe".

Esta mañana cuando salimos del hotel hacia el aeropuerto, todo el mundo preguntando y tocamos tierra acá en Bogotá y en el avión todo el mundo aplaudiéndome y yo pero por qué me aplauden y era por la convocatoria mía. Qué alegría".

Estar de nuevo: “Gracias a Dios se me cumplió. Lo que juega no es la edad, solo los goles”.

Objetivo: “Ahorita necesitamos clasificar, eso es lo más importante, lo que queremos los colombianos. Ahorita tengo la oportunidad y Dios quiera tener la clasificación para el Mundial”.