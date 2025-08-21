Mayo Clinic entregó 7 consejos para cuidar la memoria: cuándo preocuparse y buscar ayuda

Con el paso del tiempo, existe la probabilidad de experimentar pérdida de memoria debido a diferentes factores. El principal es el envejecimiento, ya que el sistema nervioso pierde varias neuronas y conexiones, por lo que las personas presentan dificultades para hacer diferentes tareas o recordar nombres o hechos puntuales.

Sin embargo, esto no es lo único que produce la pérdida de memoria, pues las lesiones cerebrables, los antecedentes médicos y psicológicos también provocan afectaciones en la actividad del sistema nervioso, algo que se puede agravar por el consumo de alcohol o de ciertos medicamentos.

En la mayoría de los casos, la pérdida de memoria es un síntoma de demencia, una enfermedad por la que una persona se queda sin la capacidad de pensar, razonar y recordar ciertas cosas. Para evitar esta situación, Mayo Clinic brinda siete consejos basados en actividades que se pueden realizar a diario.

Realizar actividad física

La actividad física es fundamental para garantizar un correcto flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Esto también ayuda a la memoria para que mantenga su debido funcionamiento.

En este caso, una persona puede caminar 150 minutos o correr 75 minutos durante la semana para mantener una buena condición física y, por ende, un buen flujo de sangre. Otra opción válida es hacer caminatas de diez minutos a lo largo del día.

Mantener la actividad mental

Con la edad, no solamente es importante la actividad física, sino también la mental. Algunas actividades que se pueden realizar para estimular la memoria son resolver crucigramas, leer, jugar o tocar un instrumento. También puede llevar a cabo un nuevo pasatiempo o participar como voluntario en una escuela o un grupo comunitario.

Pasar tiempo con otras personas

Factores como la depresión o el estrés pueden derivar en problemas de la memoria. En este caso, es importante rodearse de sus amigos y sus seres queridos, o bien integrarse con personas que compartan sus mismos intereses.

Organizarse

Otra actividad útil para que la memoria funcione correctamente es hacer actividades como llevar las citas y eventos importantes en un cuaderno, mantener actualizada su lista de tareas o guardar sus elementos en un sitio específico para que así los encuentre fácilmente.

Por otra parte, es importante evitar las distracciones y no hacer muchas cosas a la vez. También puede asociar sus actividades diarias con alguna canción o refrán popular.

Dormir bien

Es importante dormir lo suficiente para evitar que se presenten problemas de memoria. En el caso de los adultos, el tiempo es entre siete y nueve horas al día. Asimismo, debe garantizar que no se presenten ronquidos o un ambiente que no permita un buen descanso.

Comer saludable

Una buena alimentación también ayuda a que el cerebro funcione correctamente. Lo ideal es comer frutas, verduras y cereales, así como alimentos bajos en grasa y representen una buena fuente de proteína. Esto incluye los frijoles, el pescado o el pollo.

Controlar los problemas de salud

Hay enfermedades como diabetes, depresión, obesidad y presión arterial alta que pueden contribuir a la pérdida de memoria. Por lo tanto, es recomendable asistir a controles médicos y revisar los medicamentos que toma con frecuencia, ya que los efectos secundarios conllevan a la misma situación.

Si presenta problemas frecuentes para recordar ciertas cosas o para hacer algunas actividades en particular, puede acudir con un médico para determinar si se está presentando una pérdida de memoria. Allí se le realizarán diferentes exámenes físicos y mentales que permitan identificar el estado en el que esta se encuentra.