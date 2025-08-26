¿Es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la noche?: Esto dice la ciencia

Hacer ejercicio regularmente es una de las recomendaciones más importantes para cuidar la salud. Sin embargo, la pregunta más frecuente es ¿Cuál es la mejor hora para practicarlo?

Aunque hasta el momento, la ciencia ha demostrado que no existe un momento ideal, sí hay diferencias en los beneficios según se realice en la mañana, la tarde o la noche.

Los expertos coinciden en que lo más importante no es la franja horaria, sino la constancia y además que la rutina se ajuste al estilo de vida de cada persona.

¿Cuál es la diferencia entre hacer ejercicio en la mañana, tarde o noche?

Ejercicio en la mañana

Según la ciencia, las personas que entrenen entre las 6 y las 9 de la mañana pueden tener mayor ventaja para controlar su peso y mejorar su sueño, ya que realizar actividad física a esta hora:

Favorece la quema de grasa abdominal y ayuda a disminuir peso.

Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos.

Mejor la calidad del sueño,

Esta práctica suele asociarse con hábitos alimenticios más saludables a lo largo del día.

Según un estudio publicado en “The National Library of Medicine” las personas que entrenan en la mañana tienden a tener un índice de masa corporal (IMC) más bajo y mayor control en su alimentación.

Ejercicio en la tarde/noche

Para las personas que entrenen en una franja horaria entre las 6:00 pm y las 8:00 pm tendrán mayores beneficios a nivel cardiovascular. Según expertos este hábito:

• Incrementa el flujo sanguíneo y la función vascular, lo que permite que las arterias se dilaten y la circulación sea más eficiente.

• Mejora la presión arterial y la respuesta del sistema nervioso autónomo.

• Tiende a ser útil en personas con obesidad o con riesgo de enfermedades cardiovasculares.

• A esta hora, el cuerpo suele estar más activo y con mayor fuerza muscular, lo que permite entrenamientos de mayor intensidad.

La constancia es la clave para ver resultados

Varios estudios publicados por la American Heart Association y otros centros médicos, como la Cleveland Clinic, hacen énfasis en que lo fundamental es hacer ejercicio regularmente, sin importar la hora.

Hora recomendada para que haga ejercicio

Si quiere perder peso, la mañana puede darle una ventaja para alcanzar este objetivo con mayor rapidez, sin embargo dependerá de su disciplina y alimentación.

Si busca fortalecer la salud de su corazón , la tarde o noche es el horario perfecto.

, la tarde o noche es el horario perfecto. Si usted necesita crear un hábito, no importa la hora que escoja, elija una que se ajuste con su agenda y que le permita mantenerlo a largo plazo para que pueda ver resultados.

