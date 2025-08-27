¿Cuántas horas necesita dormir según su edad?: Esto dicen los expertos

Hora de irse a dormir // Foto: Getty Images / Wand_Prapan

Dormir es una necesidad vital y muchas veces no se le da la importancia ni la atención que requiere. El descanso reparador influye directamente en la salud física, la memoria, el estado de ánimo y hasta en la esperanza de vida. Sin embargo, muchas personas no tienen claro cuántas horas deben dormir para garantizar el correcto funcionamiento de su cuerpo.

La ciencia ha estudiado este tema por décadas y, aunque las necesidades pueden variar de una persona a otra, existen recomendaciones claras para cada etapa de la vida.

Estas son las horas necesarias para dormir según la edad

Según varios estudios publicados por la National Sleep Foundation y la American Academy of Sleep Medicine, estas son las horas de sueño recomendadas:

Recién nacidos (0-3 meses): entre 14 y 17 horas al día.

Bebés (4-11 meses): de 12 a 15 horas.

Niños (1-2 años): de 11 a 14 horas.

Edad preescolar (3-5 años): entre 10 y 13 horas.

Escolares (6-13 años): entre 9 y 11 horas.

Adolescentes (14-17 años): de 8 a 10 horas.

Adultos jóvenes (18-25 años): entre 7 y 9 horas)

Adultos (26-64 años): lo ideal es que descansen de 7 a 9 horas.

Adultos mayores (65+ años): de 7 a 8 horas.

Beneficios de dormir lo suficiente

El sueño cumple múltiples funciones biológicas, por lo que es importante tener un buen hábito para permitir que estas se desarrollen y funcionen de la mejor manera:

Consolidación de la memoria: durante la fase REM (sueño profundo) el cerebro organiza y guarda la información adquirida en el día.

Recuperación física: se produce más hormona del crecimiento, que ayuda a reparar tejidos y músculos.

Regulación hormonal: dormir poco altera la leptina y la grelina, estas son las hormonas que controlan el hambre, favoreciendo el aumento de peso.

dormir poco altera la leptina y la grelina, estas son las hormonas que controlan el hambre, favoreciendo el aumento de peso. Fortalecimiento del sistema inmune: quienes duermen menos son más vulnerables a infecciones y enfermedades.

¿Qué pasa si usted duerme menos horas de las recomendadas?

Según los expertos, la falta de sueño no se compensa fácilmente y puede tener consecuencias graves, ya que dormir poco aumenta el riesgo de:

Sufrir de hipertensión y enfermedades cardíacas. Sobrepeso y obesidad, ya que se alteran las hormonas del hambre. Problemas de memoria y concentración. Mayor probabilidad de sufrir depresión y ansiedad.

Dormir en exceso es malo

Varias investigaciones revelan que el hecho de que una persona duerma más de 10 horas podría derivar en tener:

Mayor riesgo de diabetes tipo 2.

Enfermedades cardiovasculares.

Trastornos del estado de ánimo.

Por esta razón, la ciencia recomienda seguir estos rangos horarios y mantener rutinas de sueño estables.

Recomendaciones para dormir mejor

Gracias a las investigaciones, los expertos han identificado ciertos hábitos que ayudan a mejorar la calidad del sueño que han denominado como “higiene del sueño”:

Es importante que mantenga horarios regulares para acostarse y levantarse. Evite el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir. Reduzca el consumo de cafeína y alcohol en la tarde y noche. Duerma en un ambiente fresco, oscuro y silencioso. Los estudios también demostraron que practicar actividad física le ayuda a dormir mejor, pero no la realice antes de acostarse.

