Estudio revela que los jóvenes colombianos ya no toman alcohol: ¿Cuál es la razón?

El consumo de alcohol en diferentes edades ha sido un caso de estudio por parte de las autoridades no solo por las consecuencias físicas que esto puede generar al consumirse en grandes cantidades, las enfermedades que acarrea esta práctica, pero también este fenómeno ha creado prácticas para mejorar los hábitos de consumo en la población.

Una investigación reciente que hace Ipsos Colombia revela un cambio significativo en los hábitos de consumo de alcohol de los jóvenes que están en edades de 18 a 25 años. A diferencia de otras generaciones, en la actualidad, son los jóvenes quienes están empezando a moderar la ingesta de licor, todo esto, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud física y mental, donde el ejercicio tiene una influencia fundamental en las buenas prácticas.

Le puede interesar: Fallecidos por consumir licor “Rey de Reyes” y “Cabañita” en Bogotá y Cundinamarca habría aumentado

En este estudió se consultó a más de 350 personas en diferentes regiones del país, los jóvenes encuestados registran en promedio una ocasión de consumo por semana, frente a dos en mayores de 26 años. Además, el 53% de ellos asegura haber reducido su consumo, principalmente por razones de autocuidado.

Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo en exceso de alcohol en América ha caído un 18% entre el 2010 y 2019, especialmente entre adultos jóvenes.

Lea también: El consumo excesivo de alcohol podría poner en riesgo su salud: estas son las razones

El estudio también revela que en el caso de los jóvenes, la razón principal por la que se consume alcohol es por los cambios en sus grupos de amigos y entorno cercano, que influyen directamente en sus hábitos.

¿Por qué ya no se está consumiendo la misma cantidad de alcohol?

Autocuidado y bienestar : los jóvenes priorizan su salud y proyectos de vida frente a los riesgos del consumo excesivo.

: los jóvenes priorizan su salud y proyectos de vida frente a los riesgos del consumo excesivo. Nuevas formas de socializar : deportes como el running, actividades al aire libre, viajes y videojuegos han nido reemplazando progresivamente al alcohol como eje central de las interacciones.

: deportes como el running, actividades al aire libre, viajes y videojuegos han nido reemplazando progresivamente al alcohol como eje central de las interacciones. Imagen pública : al crecer en un entorno digital hiperconectado, son conscientes del riesgo reputacional de exponerse bajo efectos del alcohol.

: al crecer en un entorno digital hiperconectado, son conscientes del riesgo reputacional de exponerse bajo efectos del alcohol. Preferencias de sabor: muestran menor afinidad por licores tradicionales como cerveza y whisky, inclinándose hacia opciones dulces o más elaboradas, aunque sin una adopción masiva de cervezas o cocteles, también ha entrado en el mercado las cervezas artesanales que pueden incluir un nivel más bajo de licor.

Otro dato relevante es que según el programa Anticontrabando de FND, durante el año anterior, el gasto de los hogares en bebidas alcohólicas, tabaco e incluso estupefacientes registró un crecimiento de 1% en comparación con el año 2023.

Este cambio en los hábitos de consumo genera un reto en la industria de creación de bebidas alcohólicas que estaba acostumbrada a consumidores más frecuentes e intensivos. El reto ahora está basado en generar nuevas prácticas en innovación de sabores, formatos y experiencias que respondan a un público cada vez más selectivo y consciente.