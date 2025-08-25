Tres soldados resultaron heridos tras combates contra el Clan del Golfo en Anorí, Antioquia

Combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo. Foto: Séptima División.

Anorí, Antioquia

En medio de operaciones ofensivas que adelanta la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contra estructuras del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño, tres soldados resultaron heridos durante un enfrentamiento armado en zona rural del municipio de Anorí.

La acción militar se desarrolló en la vereda Providencia, donde tropas del Ejército sorprendieron un campamento perteneciente a la Subestructura Jorge Mario Valle de esa organización criminal.

Tras el combate, los tres uniformados heridos recibieron atención primaria por parte de un enfermero de combate y posteriormente fueron evacuados en helicóptero hacia centros asistenciales en Caucasia y Medellín, donde reciben atención médica especializada.

Detalles de la ofensiva militar

En el lugar un presunto integrante del Clan del Golfo fue abatido y fueron incautadas más de 1.400 municiones de diferentes calibres, diez proveedores, chalecos multipropósito, uniformes camuflados, brazaletes, buzos tácticos y demás material de intendencia, el cual quedó a disposición de las autoridades competentes.

Según informó el Ejército Nacional, la operación continúa con presencia de tropas en tierra y el apoyo de capacidades de artillería, con el objetivo de debilitar las estructuras del Clan del Golfo y frenar sus acciones criminales en la región.