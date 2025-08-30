Clasificación de la F1 HOY: así quedó la parrilla de cara al Gran Premio de los Países Bajos. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images) / JOHN THYS

Este sábado 30 de agosto se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Austria en la Fómrula 1, carrera que tuvo como protagonistas a los líderes del campeonato mundial: Lando Norris, Oscar Piastri y el local Max Verstappen.

¿Cómo quedó la clasificación del GP de Países Bajos en F1?

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato- saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Zandvoort.

Le puede interesar: Sorteo de Champions League: así quedó el calendario de los colombianos en la Fase de Liga

El piloto de 24 años firmó la quinta ‘pole’ de su carrera en la F1 -la quinta del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 662 milésimas, 12 menos que su compañero, el inglés Lando Norris, segundo en el Mundial, a nueve puntos.

Desde la segunda fila arrancan el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó tercero a 263 milésimas; y el debutante francés Isack Hadjar (RB) -a 546-, sorprendente cuarto en la cronometrada principal, en cuya decisiva ronda todos lanzaron su mejor intento con el neumático blando.

Lea también acá: Colombia será sede de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025

El inglés George Russell (Mercedes) concluyó quinto y saldrá desde la tercera hilera, al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Desde la cuarta fila, arrancarán el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que fue séptimo este sábado, y el neozelandés Liam Lawson, que completó una sobresaliente actuación de los RB con su octava plaza en parrilla.

Finalmente, los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán noveno y décimo, respectivamente.

Entérese acá: Sídney se une a los principales maratones del mundo y tendrá una atleta de lujo

Parrilla de salida en el GP de los Países Bajos

¿Cuándo es la carrera principal del GP de los Países Bajos en F1?

La decimoquinta carrera del año, prevista a 72 vueltas para completar un recorrido de 306,6 kilómetros, arrancará este domingo 31 de agosto a partir de las 6 de la mañana, hora colombiana.

Todos los detalles de la carrera podrá encontrarlos en la página web de Caracol Deportes.