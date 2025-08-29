Sídney se une a los principales maratones del mundo y tendrá una atleta de lujo

La neerlandesa Sifan Hassan, campeona olímpica de maratón en París 2024, reveló este viernes 29 de agosto que después de correr en Sídney, Australia, no participará en los Mundiales de Tokio que se llevaran cabo en septiembre debido a que “no pudo recuperarse bien del esfuerzo”.

Hassan, de 32 años, disputará este domingo 31 de agosto el maratón de Sídney, siendo una de las grandes estrellas que por primera vez formará parte del circuito de ‘Majors’ (maratones más importantes del mundo) junto con Tokio, Nueva York, Boston, Chicago, Berlín y Londres.

“En dos o tres semanas ni siquiera sé si me habré recuperado. Apenas puedes caminar los días posteriores a un maratón, así que he tomado una decisión difícil. Nunca he faltado a ningún Mundial, pero realmente quiero participar en el maratón de Sídney, ya que es el primer gran maratón en Australia y yo me pregunto: ¿Quién no querría participar en un primer gran maratón?“, confirmó Hassan.

Sifan Hassan habló del deporte en Colombia

Colombia se ha consolidado como uno de los países donde el ‘running’ no deja de crecer. Al respecto, Sifan Hassan, resaltó el poder del deporte para conectar comunidades.

“El running está creciendo en todas partes del mundo y Colombia no es la excepción. Ver a tantas personas apasionadas por correr me inspira y me recuerda por qué este deporte conecta a comunidades en todo el planeta”, expresó la atleta global de Nike en una charla realizada al norte de Bogotá.

Cabe mencionar que Sifan Hassan, es reconocida mundialmente como la ‘Kipchoge femenina’, debido a que ostenta títulos en las maratones de Londres y de Chicago, dos de las carreras más importantes en el mundo. Además, cuenta con medallas olímpicas y récords en las justas deportivas que la consolidan como referente indiscutible en el atletismo.