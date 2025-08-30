Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras correr la etapa 8
El ciclista del INEOS se mantiene como el mejor colombiano de la competición ibérica.
Jasper Philipsen se quedó con la etapa 8 de la Vuelta a España 2025, tras imponerse en un emocionante final a pura velocidad. Y es que este recorrido de 163.5 kilómetros fue propicio para los embaladores, teniendo en cuenta su terreno prácticamente llano.
El pedalista del Alpecin-Deceuninck se impuso en los últimos metros sobre grandes competidores como el italiano Elia Viviani (2°) o el francés Bryan Coquard (6°) con un tiempo total de 3H43′48″. Por otro lado, Egan Bernal no sufrió mayores problemas y llegó a la par del grupo principal.
Así le fue a Egan Bernal en la etapa 8 de la Vuelta a España
Egan Bernal cumplió con una labor sin mayores contratiempos en la octava etapa de la Vuelta a España. El colombiano del INEOS se mantuvo a rueda de los líderes y no tuvo mayores sobresaltos. Y no es para menos, el día era protagonismo absoluto para los esprinters.
Bernal terminó arribando en la colocación 48. Vea acá las posiciones de la octava etapa:
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Deceuninck
|3:43:48
|2.
|Elia Viviani
|Lotto
|m.t.
|3.
|Ethan Kane Vernon
|Premier Tech
|m.t.
|48.
|Egan Bernal
|INEOS
|m.t.
|75.
|Santiago Buitrago
|Bahrain-Victorious
|m.t.
|88.
|Esteban Chaves
|EF Education
|m.t.
|101.
|Harold Tejada
|Astana
|m.t.
|110.
|Brandon Rivera
|INEOS
|+20″
|118.
|Sergio Higuita
|Astana
|+20″
*** m.t.= mismo tiempo
Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España
Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la Vuelta a España 2025, ubicándose así en la novena posición del escalafón a 2′55″ del líder Torstein Træen. Por otro lado, Santiago Buitrago es 20° a 4′36″.
En cuanto a los líderes, el mencionado Træen se mantiene en la cima y tanto Jonas Vingegaard como Joao Almeida lo escoltan a más de 2 minutos de diferencia.
Vea acá la general:
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Torstein Træen
|Bahrain-Victorious
|29:01:50
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma
|+2′33″
|3.
|Joao Almeida
|UAE Team
|+2′41″
|9.
|Egan Bernal
|INEOS
|+2′55″
|20.
|Santiago Buitrago
|Bahrain-Victorious
|+4′36″
|26.
|Harold Tejada
|Astana
|+8′32″
Así se correrá la etapa 9 de la Vuelta a España 2025
La novena etapa de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el domingo 31 de agosto con inicio en Alfaro y final en la Estación de Esquí de Valdezcaray. Será un recorrido de 195.5 kilómetros con final en alto, ni más ni menos que en el ascenso a la Estación, ubicada a 1.541 metros de altura.