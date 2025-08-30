Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras correr la etapa 8. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Jasper Philipsen se quedó con la etapa 8 de la Vuelta a España 2025, tras imponerse en un emocionante final a pura velocidad. Y es que este recorrido de 163.5 kilómetros fue propicio para los embaladores, teniendo en cuenta su terreno prácticamente llano.

El pedalista del Alpecin-Deceuninck se impuso en los últimos metros sobre grandes competidores como el italiano Elia Viviani (2°) o el francés Bryan Coquard (6°) con un tiempo total de 3H43′48″. Por otro lado, Egan Bernal no sufrió mayores problemas y llegó a la par del grupo principal.

Así le fue a Egan Bernal en la etapa 8 de la Vuelta a España

Egan Bernal cumplió con una labor sin mayores contratiempos en la octava etapa de la Vuelta a España. El colombiano del INEOS se mantuvo a rueda de los líderes y no tuvo mayores sobresaltos. Y no es para menos, el día era protagonismo absoluto para los esprinters.

Bernal terminó arribando en la colocación 48. Vea acá las posiciones de la octava etapa:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck 3:43:48 2. Elia Viviani Lotto m.t. 3. Ethan Kane Vernon Premier Tech m.t. 48. Egan Bernal INEOS m.t. 75. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious m.t. 88. Esteban Chaves EF Education m.t. 101. Harold Tejada Astana m.t. 110. Brandon Rivera INEOS +20″ 118. Sergio Higuita Astana +20″

*** m.t.= mismo tiempo

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la Vuelta a España 2025, ubicándose así en la novena posición del escalafón a 2′55″ del líder Torstein Træen. Por otro lado, Santiago Buitrago es 20° a 4′36″.

En cuanto a los líderes, el mencionado Træen se mantiene en la cima y tanto Jonas Vingegaard como Joao Almeida lo escoltan a más de 2 minutos de diferencia.

Vea acá la general:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Torstein Træen Bahrain-Victorious 29:01:50 2. Jonas Vingegaard Team Visma +2′33″ 3. Joao Almeida UAE Team +2′41″ 9. Egan Bernal INEOS +2′55″ 20. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +4′36″ 26. Harold Tejada Astana +8′32″

Así se correrá la etapa 9 de la Vuelta a España 2025

La novena etapa de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el domingo 31 de agosto con inicio en Alfaro y final en la Estación de Esquí de Valdezcaray. Será un recorrido de 195.5 kilómetros con final en alto, ni más ni menos que en el ascenso a la Estación, ubicada a 1.541 metros de altura.