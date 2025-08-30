Vuelta a España

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras correr la etapa 8

El ciclista del INEOS se mantiene como el mejor colombiano de la competición ibérica.

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras correr la etapa 8. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras correr la etapa 8. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Jasper Philipsen se quedó con la etapa 8 de la Vuelta a España 2025, tras imponerse en un emocionante final a pura velocidad. Y es que este recorrido de 163.5 kilómetros fue propicio para los embaladores, teniendo en cuenta su terreno prácticamente llano.

El pedalista del Alpecin-Deceuninck se impuso en los últimos metros sobre grandes competidores como el italiano Elia Viviani (2°) o el francés Bryan Coquard (6°) con un tiempo total de 3H43′48″. Por otro lado, Egan Bernal no sufrió mayores problemas y llegó a la par del grupo principal.

REPASE ACÁ LA OCTAVA ETAPA DE LA VUELTA A ESPAÑA 2025

Así le fue a Egan Bernal en la etapa 8 de la Vuelta a España

Egan Bernal cumplió con una labor sin mayores contratiempos en la octava etapa de la Vuelta a España. El colombiano del INEOS se mantuvo a rueda de los líderes y no tuvo mayores sobresaltos. Y no es para menos, el día era protagonismo absoluto para los esprinters.

Bernal terminó arribando en la colocación 48. Vea acá las posiciones de la octava etapa:

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Jasper PhilipsenAlpecin-Deceuninck3:43:48
2.Elia VivianiLottom.t.
3.Ethan Kane VernonPremier Techm.t.
48.Egan BernalINEOSm.t.
75.Santiago BuitragoBahrain-Victoriousm.t.
88.Esteban ChavesEF Educationm.t.
101.Harold TejadaAstanam.t.
110.Brandon RiveraINEOS+20″
118.Sergio HiguitaAstana+20″

*** m.t.= mismo tiempo

Le puede interesar: Chris Froome fue hospitalizado en Francia, tras sufrir un grave accidente entrenando: esto se sabe

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la Vuelta a España 2025, ubicándose así en la novena posición del escalafón a 2′55″ del líder Torstein Træen. Por otro lado, Santiago Buitrago es 20° a 4′36″.

En cuanto a los líderes, el mencionado Træen se mantiene en la cima y tanto Jonas Vingegaard como Joao Almeida lo escoltan a más de 2 minutos de diferencia.

Vea acá la general:

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Torstein TræenBahrain-Victorious29:01:50
2.Jonas VingegaardTeam Visma+2′33″
3.Joao AlmeidaUAE Team+2′41″
9.Egan BernalINEOS+2′55″
20.Santiago BuitragoBahrain-Victorious+4′36″
26.Harold TejadaAstana+8′32″

También puede leer: Emotiva declaración de Egan Bernal tras la etapa 6 de Vuelta a España: “Puedo ser el mejor otra vez”

Así se correrá la etapa 9 de la Vuelta a España 2025

La novena etapa de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el domingo 31 de agosto con inicio en Alfaro y final en la Estación de Esquí de Valdezcaray. Será un recorrido de 195.5 kilómetros con final en alto, ni más ni menos que en el ascenso a la Estación, ubicada a 1.541 metros de altura.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad