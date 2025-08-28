Emotiva declaración de Egan Bernal tras la etapa 6 de Vuelta a España: “Puedo ser el mejor otra vez” / Getty Images

Egan Bernal está disputando su segunda gran carrera del año. Luego de haber terminado dentro del top-10 del Giro de Italia, el ciclista colombiano tomó las riendas del INEOS para disputar la Vuelta España, única grande que no ha ganado.

Disputadas seis etapas de la carrera ibérica, Egan se ubica en la undécima casilla de la clasificación general a 2′55″ del líder Torstein Træen. Es el deportista nacional de mejor rendimiento, estando así por encima de Santiago Buitrago o Sergio Higuita.

Habrá que esperar lo que ocurra en los próximos tres días, previo a la jornada de descanso, recordando que hace falta una etapa de alta montaña y otra de media.

Emotiva declaración de Egan Bernal, tras la etapa 6 de Vuelta a España

Finalizada la sexta etapa de la Vuelta a España 2025, Egan Bernal se mostró sumamente emocionado por regresar a la élite del ciclismo y hacerlo batallando cabeza a cabeza con los mejores del mundo, algo que hace unos años, tras el grave accidente que sufrió, parecía imposible.

“Se siente extraño no ver tanta gente adelante, es como preguntarme: ‘¿Qué estoy haciendo acá?’. Me alegro de volver a estar adelante después de mucho esfuerzo”, sentenció. Y complementó al respecto: “Todavía queda mucho por delante, quiero hacer una buena Vuelta y demostrarle a mi familia y a esas personas que me han acompañado que el esfuerzo ha valido la pena”.

Finalmente, Egan señaló que su sueño es volver a triunfar y mantenerse así en lo más alto. “No sé si lo vaya a lograr, pero me levanto todos los días pensando en que puedo ser el mejor otra vez. Para llegar a la luna hay que apuntarle al sol y la esperanza es lo único que se pierde”, concluyó.