Egan Bernal afirmó que la etapa 7 de la Vuelta a España fue “superdura”: esta fue la razón

Egan Bernal llegó en el puesto 23 con +2′35″ de diferencia sobre el español Juan Ayuso, que coronó la séptima etapa de la Vuelta a España 2025 con un tiempo de 4h 49′ 41″. Posterior a la carrera, Bernal reveló detalles de lo exigente que fue el recorrido y aseguró que no se marcaron diferencias al final, porque todos iban con lo justo.

“La etapa fue superdura, todo el día se fue muy rápido, desde la primera subida se fue a tope realmente y en la última subida creo que todos íbamos con lo justo. Cuando arrancó Almeida, creo que fue bastante duro, pero menos mal todos nos reagrupamos y al final no fue tan duro y solo era llegar a rueda”, sentenció Egan en diálogo con ESPN.

Por último, indicó que estas etapas son de esas que nadie marca diferencia, pero que luego cuestan demasiado en las piernas, además agregó que sabía que la jornada sería muy compleja.

“Fue más la sensación que llevamos todo el día, que creíamos que en la última subida se iba a hacer más dura. Durante todo el día estábamos dándole y dándole y uno siente cuando hay fatiga en el grupo. Cuando todo el mundo va en línea, todos callados, uno dice: ‘La etapa va a ser dura’. Es una de esas etapas que se acumulan en las piernas, aunque no haya habido diferencia, pero se va a sentir en el futuro", afirmó el colombiano.

Cabe recordar que el corredor del INEOS se encuentra en la novena casilla de la clasificación general de la Vuelta España, pero luchará en las próximas etapas para lograr ascender en la tabla.