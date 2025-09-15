La UCI expresó su preocupación tras múltiples manifestaciones en la Vuelta España 2025

En la mañana de este lunes 15 de septiembre La Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó un comunicado oficial después de que la última etapa de La Vuelta 2025 fuera suspendida en la ciudad de Madrid. El incidente se presentó cuando a los corredores les faltaban al menos 60 kilómetros para cruzar la línea de meta.

En el documento expresan su “total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España”.

Repase acá : Video: Así fue el podio que improvisó el Visma para Jonas Vingegaard tras ganar la Vuelta a España

La situación de la última etapa de la Vuelta se complica con la completa invasión de los manifestantes en diversas zonas de las calzadas madrileñas.



Algunos manifestantes están derribando vallas y se están produciendo enfrentamientos con la policía.https://t.co/HmTmlyFG0r pic.twitter.com/VgyEML7TML — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 14, 2025

La UCI ha expresado dudas sobre la capacidad de España para organizar grandes eventos deportivos internacionales, especialmente en lo que respecta a garantizar su desarrollo en condiciones óptimas de seguridad. Asimismo, manifestó una profunda preocupación por la gestión de estos acontecimientos. “Por la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid, consecuencia directa de una serie de incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina”.

Le puede interesar: Clasificación general de la Vuelta a España: Tres colombianos, en el Top 20 de la carrera

“Desde la llegada de la carrera al territorio español, la Vuelta se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba. Ante estos incidentes, los organizadores de la carrera reaccionaron con rapidez y serenidad, implementando medidas de emergencia para garantizar la continuidad de la prueba. Han actuado con una profesionalidad ejemplar, respetando la autonomía y la independencia del deporte” agrego la UCI en su comunicado.

Lea también: Este es el premio que recibirá Egan Bernal por ganar la etapa 16 de la Vuelta a España

Además, en otro de los puntos de su comunicado, “la UCI condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno. El deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz”.

Por último, reconocieron la labor de las fuerzas del orden españolas en La Vuelta España, que actuaron con profesionalidad en unas condiciones de extrema tensión y felicitaron al campeón de la 80° edición, Jonas Vingegaard.