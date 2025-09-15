Video: Así fue el podio que improvisó el Visma para Jonas Vingegaard tras ganar la Vuelta a España

Jonas Vingegaard en el podio improvisado de la Vuelta a España junto a Joao Almeida y Tom Pidckoc / Instagram: Team Visma.

El Visma dio al campeón danés Jonas Vingegaard el homenaje que merece al ganar la Vuelta a España 2025. En las instalaciones de su hotel en Madrid, el equipo improvisó un podio con tres escalones formados con neveras sobre un fondo publicitario oficial de la carrera.

La ceremonia improvisada contó con la presencia del portugués Joao Almeida y del británico Tom Pidcock, segundo y tercer clasificados, respectivamente, y los tres recibieron los trofeos oficiales de la carrera.

🇪🇸 #LaVuelta25



Keep your friends close, but your rivals even closer.. 😉🥰



Mini celebration after the 2025 La Vuelta! 😎 pic.twitter.com/CuNVnCIlF9 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

Vingegaard es el centro de atención de la fiesta del Visma. El director del equipo le impuso el maillot rojo y de ‘afición’ ejercieron sus propios compañeros, los técnicos, auxiliares de la formación y algunos invitados de los equipos laureados.

🇪🇸 #LaVuelta25



Admin's going full speed with dropping footage from this unforgettable Vuelta ceremony! 🍿🤪 pic.twitter.com/7Qu8MrJ3eP — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

Jonas Vingegaard, dos veces campeón del Tour de Francia, hizo historia al convertirse en el primer danés en el libro de oro de la Vuelta a España.

¿Por qué no se pudo celebrar el título en Madrid?

La última etapa de la Vuelta a España no pudo celebrarse como estaba establecida, debido a las fuertes manifestaciones presentadas en las calles de Madrid, lo que obligó a la cancelación de la última etapa, kilómetros después de su inicio.

Las manifestaciones y enfrentamientos con los Policías se dieron por personas propalestina que rechazaban la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Los aficionados se hicieron presentes durante varias fracciones a lo largo de la carrera.