Vuelta a España

Clasificación general de la Vuelta a España: Tres colombianos, en el Top 20 de la carrera

A falta del paseo por Madrid, ya está la clasificación virtual de la carrera.

Egan Bernal estuvo más de 100 kilómetros en el grupo de fuga de la jornada. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Egan Bernal estuvo más de 100 kilómetros en el grupo de fuga de la jornada. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Este sábado se disputó la última etapa de montaña de la Vuelta a España 2025, una jornada de 165.6 kilómetros que concluyó con un premio especial, en el ascenso al Puerto de Navacerrada, el cual coronó Jonas Vingegaard, para ratificarse como virtual campeón de la carrera.

¿Cómo le fue a los colombianos?

Tres corredores del país lograron ubicarse en el Top 20 de la carrera. Harold Tejada logró mantener su casilla 12 en la clasificación general, terminando finalmente a 21′31″ del danés Vingegaard.

Egan Bernal fue protagonista durante esta penúltima etapa, integrando la fuga desde los primeros kilómetros. Santiago Buitrago también estuvo en el grupo de escapados; no obstante, se terminó descolgando mucho antes. Bernal resistió junto a Mikel Landa y Giulio Ciccone hasta el último ascenso.

Por su parte, Guillermo Martínez concluyó 54 de la general a 2h27′08″; mientras que Brandon Rivera, quien también llegó a integrar la fuga de la jornada, finalizó 81 a 3h01′23″.

Clasificación etapa 20 de la Vuelta a España

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardTeam Visma3:56:23
2.Sepp KussTeam Visma11″
3.Jai HindleyRed Bull - Bora - Hansgrohe13″
21.Egan BernalIneos4′51″
24.Harold TejadaXDS Astana Team5′32″
43.Santiago BuitragoBahrain Victorious11′05″
72.Guillermo MartínezPicnic Postnl20′09″
121.Brandon RiveraINEOS32′03″

Clasificación general de la Vuelta a España

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardTeam Visma72:53:57
2.Joao AlmeidaUAE Team+1′16″
3.Thomas PidcockQ36.5 Pro+3′11″
12.Harold TejadaAstana+21′31″
15.Santiago BuitragoBahrain-Victorious+45′38″
17.Egan BernalINEOS+46′26″
54.Guillermo MartínezTeam Picnic+2h27′08″
81.Brandon RiveraINEOS+3h01′23″

¿Cómo será la última etapa de la carrera?

La última etapa de la vuelta a España cuenta con un recorrido 111.6 kilómetros entre Alalpardo y Madrid. Será un trayecto totalmente plano con un sprint puntuable en el kilómetro 65.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad