Vuelta a España

🔴 Etapa 8 de la Vuelta a España 2025: siga EN VIVO a Egan Bernal y a los demás colombianos

Fracción llana para este sábado 30 de agosto. Será especial para los embaladores.

Ciclistas compitiendo en la Vuelta España / Darío Belingheri / Getty Images

Ciclistas compitiendo en la Vuelta España / Darío Belingheri / Getty Images / Dario Belingheri

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad