🔴 Etapa 8 de la Vuelta a España 2025: siga EN VIVO a Egan Bernal y a los demás colombianos

Está por cumplirse la primera semana de competición en la<b> Vuelta España</b> y llega una <b>etapa llana de 163 Km entre Monzón Templario y Zaragoza.</b> Es una jornada clave que promete ser tranquila y especial para los velocistas, después de una semana donde la montaña fue protagonista.El recorrido incluye el paso por localidades como <b>Barbastro, Huesca y San Mateo de Gállego</b>, con un sprint intermedio en <b>Peñaflor y bonificaciones en Zaragoza</b> antes de cruzar la línea de meta, con un desnivel de 1236 m, que se servirá a los corredores para relajar las piernas.Lea también:<a href="https://caracol.com.co/2025/08/29/harold-tejada-brilla-en-la-etapa-7-y-egan-bernal-ascienda-en-la-general-de-la-vuelta-a-espana-2025/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/29/harold-tejada-brilla-en-la-etapa-7-y-egan-bernal-ascienda-en-la-general-de-la-vuelta-a-espana-2025/"><b> Harold Tejada brilla en la etapa 7 y Egan Bernal asciende en la general de la Vuelta a España 2025</b></a>La tabla de clasificación general también se ha movido en las últimas jornadas, <b>el dueño de la camiseta roja es el noruego Torstein Træen con un tiempo acumulado de 25 horas, 18 minutos y 02 segundos,</b> Jonas Vingegaard es segundo a 02′ 33′' y tercero está Joao Almeida a 02′ 41′' , ciclista del equipo UAE, que ha sido protagonista en esta primera semana de la Vuelta España. <b>El mejor colombiano en la ronda ibérica es Egan Bernal</b>, que se ubica en la novena posición de la clasificación general a 02′ 55′' del líder. Ha tenido buenas apariciones en la montaña, llegando a meta con el grupo de los favoritos, <b>la motivación del ciclista de Zipaquirá es estar en el podio de la carrera. </b>Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/29/egan-bernal-afirmo-que-la-etapa-7-de-la-vuelta-a-espana-fue-superdura-esta-fue-la-razon/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/29/egan-bernal-afirmo-que-la-etapa-7-de-la-vuelta-a-espana-fue-superdura-esta-fue-la-razon/"><b>Egan Bernal afirmó que la etapa 7 de la Vuelta a España fue “superdura”: esta fue la razón</b></a>Por su parte, <b>Santiago Buitrago</b> aparece en la casilla número 20 de la general, a una diferencia de 4′ 36′' respecto al puntero <b>Torstein Træen</b>, quien es su compañero de equipo en el Bahrain Victorious y ha sido clave para conseguir los objetivos del equipo.