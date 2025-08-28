Chris Froome fue hospitalizado en Francia, tras sufrir un grave accidente entrenando: esto se sabe / Getty Images

Impactante noticia en el mundo del ciclismo. El británico Chris Froome fue hospitalizado en Francia, tras haber sufrido un accidente cuando se encontraba entrenando. Por fortuna, el corredor del Israel-PremierTech está consciente.

¿Qué pasó con Chris Froome?

Según informa L’Equipe, Chris Froome se encontraba entrenando en la localidad de Saint-Raphaël, Var (región ubicada sureste de Francia), cuando tuvo un grave accidente. De inmediato, fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon.

Si bien cuenta con varias heridas, el ciclista de 40 años llegó consciente al hospital y allí fue atendido. Debido a la complejidad de la situación, no competirá más en lo que resta de la temporada 2025.

La cuenta oficial de Froome en X, anteriormente Twitter, descartó cualquier choque con un vehículo o ciclistas y anunció que el deportista no sufrió golpes en su cabeza, pero sí padece un neumotórax, presenta cinco costillas rotas y una fractura de vértebra lumbar. Por lo anterior, será operado en la tarde de este jueves 28 de agosto.

¿Quién es Chris Froome?

Froome (Kenia, 1985), cuatro veces ganador del Tour de Francia, dos de la Vuelta y una del Giro, se encontraba en su última temporada con contrato con su actual escuadra, a la que llegó en 2021 tras salir de la estructura del equipo Sky.

Al Sky, que en 2019 pasó a denominarse Ineos, llegó en 2010 y permaneció en su estructura hasta 2020. Allí logró sus victorias más importantes, entre ellas siete grandes, para un total de 46 triunfos. El último fue en la temporada 2018, cuando acabó imponiéndose en el Giro de Italia.

Froome todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible retirada del ciclismo o su continuidad en el pelotón alguna temporada más. Claro está que con el accidente ocurrido, la probabilidad del adiós definitivo a la alta competencia sea una realidad.