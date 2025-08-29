“Yo no les tengo miedo y se los he demostrado una y otra vez”: Day Vásquez a Nicolás Petro

Luego de que se conociera públicamente que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, interpuso una denuncia contra la periodista Vicky Dávila y su expareja Daysuris Vásquez por la divulgación de supuestos chats privados que involucrarían una presunta fiesta del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, Day Vásquez no tardó en reaccionar.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A través de sus redes sociales, Day Vásquez respondió de manera directa a la acción legal tomada por Nicolás Petro y expresó que no teme enfrentar las consecuencias.

“Yo no les tengo miedo y se los he demostrado una y otra vez”, escribió Vásquez en una publicación a través de su cuenta de X.

Además, criticó lo que considera una doble moral por parte del exdiputado del Atlántico, recordando que no es la primera vez que se filtran datos privados entre ellos.

“Juran que no me acuerdo de que, hace un año, ellos sí expusieron mi número de teléfono y conversaciones privadas entre el señor Nicolás Petro y yo. Al cura se le olvida cuando fue sacristán”, añadió.

¿Qué dijo Vicky Dávila?

A través de su cuenta en “X”, la precandidata presidencial Vicky Dávila respondió a esta denuncia de Nicolás Petro.

LEA TAMBIÉN: Capturan a Alias ‘Mono Abraham’, presunto cabecilla de ‘Los Costeños’

“Siempre vamos a hacer lo que toca, siempre con decencia y firmeza. Los delincuentes van a pagar cárcel dura cuando lleguemos al Gobierno. Esta recocha de amiguísimo, influencias e impunidad llegará a su fin. Sin seguridad y sin justicia, no hay paz. No hay futuro, no hay país viable”, dijo.