Sorteo de Europa League y Conference League: así quedó el calendario de los colombianos

Este viernes 29 de agosto se sortea la Fase de Liga de la Europa League y la Conference League, torneos de segundo y tercer orden respectivamente, en el que hay destacada presencia colombiana.

Le puede interesar: Sorteo de Champions League: así quedó el calendario de los colombianos en la Fase de Liga

Justamente, el país cuenta con destacados representantes en la Europa League. Ellos son:

Jhon Jader Durán (Fenerbahce)

Jhon Janer Lucumí (Bologna)

Nelson Deossa (Real Betis)

‘Cucho’ Hernández (Real Betis)

Devis Vásquez (AS Roma)

Óscar Cortés (Rangers)

Por otro lado, en la Conference League se encuentran los siguientes jugadores cafeteros:

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz tras conquistar la Community Shield. (Photo by Alex Pantling - The FA/The FA via Getty Images) / Alex Pantling - The FA Ampliar

Así es el sorteo realizado por la UEFA

Los 36 equipos de la Europa y Conference League quedaron ubicados por bombos, según la posición que tenga cada cual en el ránking UEFA. Ahora bien, la Europa League reparte ocho equipos en cuatro bombos, mientras que la Conference lo hace con seis clubes en seis bombos.

También puede leer: Ivonne Chacón destronó a Mayra Ramírez y se convirtió en la colombiana más costosa ¿Cuánto pagaron?

A thing of absolute beauty 🧡#UELdraw pic.twitter.com/CrSw8CiJt6 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 29, 2025

Si bien desde ya quedan determinados los enfrentamientos con sus respectivas localías, hasta el 31 de agosto se conocerá el calendario oficial con el objetivo de que equipos de una misma ciudad no se crucen.

Se espera que la Europa League comience en la semana del 24 y 25 de septiembre y termine el 29 de enero del 2026, mientras que la Conference League irá de la semana del 2 de octubre hasta 18 de diciembre de este año.

Entérese acá: Luis Díaz, motivado para partidos de Selección Colombia en Eliminatorias: “Estoy que me juego”

Calendario de los colombianos en la Europa League

Fenerbahce

El equipo de Jhon Jader Durán tendrá el siguiente calendario de partidos:

Aston Villa (L)

Dinamo Zagreb (V)

Ferncvaros (L)

Victoria Plzen (V)

Niza (L)

FCSB (V)

Stuttgart (L)

Brann (V)

Jhon Durán jugador de Fenerbahçe / Getty Images / Ahmad Mora Ampliar

Rangers

El equipo de Óscar Cortés tendrá el siguiente calendario de partidos:

Roma (L)

Porto (V)

Braga (L)

Ferencvaros (V)

Ludogorets (L)

Sturm (V)

Genk (L)

Brann (V)

Bologna

El equipo de Jhon Janer Lucumí tendrá el siguiente calendario de partidos:

RB Salzburg (L)

Aston Villa (V)

Celtic (L)

Maccabi Tel Aviv (V)

Freiburg (L)

FCSB (V)

Brann (L)

Celta (V)

Jhon Lucumí es el defensor central del Bologna FC. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) / Alessandro Sabattini Ampliar

AS Roma

El equipo de Devis Vásquez tendrá el siguiente calendario de partidos:

Lille (L)

Rangers (V)

Viktoria Plzen (L)

Celtic (V)

Midtjylland (L)

Niza (V)

Stuttgart (L)

Panathinaikos (V)

Real Betis

El equipo de Nelson Deossa y ‘Cucho’ Hernández tendrá el siguiente calendario de partidos:

Feyenoord (L)

Dinamo Zagreb (V)

Olympique de Lyon (L)

PAOK (V)

Nottingham Forest (L)

Ludogorets (V)

Utrecht (L)

Genk (V)

Juan Camilo el 'Cucho' Hernández jugando para el Real Betis (Foto de Fran Santiago/Getty Images) / Fran Santiago Ampliar

Otros colombianos presentes en esta fase de la Europa League son Juan José Córdoba con el GNK Dinamo, que enfrentará al Real Betis y al Fenerbahce; Keimer Sandoval con Estrella Roja, Pedro Bravo con el Midtjylland, que se medirá con la Roma, y Emerson Rivaldo Rodríguez con el Ludogorets, que jugará ante Rangers y Real Betis.

Calendario de los colombianos en la Conference League

Crystal Palace

El equipo de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tendrá el siguiente calendario de partidos: