Ivonne Chacón destronó a Mayra Ramírez y se convirtió en la colombiana más costosa ¿Cuánto pagaron?

Ivonne Chacón se convirtió en nueva jugadora del Chicago Stars de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), máxima competencia de Estados Unidos, que a su vez hace parte de las mejores ligas del mundo. La bogotana dejó al Levante de España luego de dos años.

Al equipo de Valencia, Chacón llegó en junio de 2024 y en la última temporada disputó un total de 32 partidos oficiales, acumulando 2.702 minutos de juego y convirtiéndose en la máxima goleadora del equipo con 11 anotaciones.

“Ivonne es una jugadora dinámica con experiencia en Colombia, España y la selección colombiana”, declaró el gerente general de los Chicago Stars, Richard Feuz. “La experiencia de Ivonne, combinada con su velocidad, fuerza y ​​olfato goleador, junto con el increíble talento que ya tenemos en la plantilla, le dará un nuevo nivel a nuestro juego. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Ivonne al equipo y esperamos verla brillar en la cancha”.

Chacón, que pasó por Millonarios y Santa Fe, y estuvo con la Selección Colombia de mayores en el Mundial 2023, firmó un contrato hasta la temporada 2027.

Chacón, la futbolista colombiana por la que más se ha pagado

El título de ser la jugadora más costosa en la historia del país, o al menos por la que más se había pagado, lo tenía Mayra Ramírez. Curiosamente, también salió del Levante, pero con destino al Chelsea, que pagó inicialmente 450.000 euros por su fichaje.

Por su parte, Chicago Stars, según contó el periodista Julián Capera, pagó un monto cercano a los 500.000 euros, que la convierten en la colombiana por la que más se ha pagado.

Chacón también entrará en la lista de las jugadoras, a nivel mundial, por las que más se ha pagado. El primer puesto lo tiene Racheal Kundananji, de Zambia, que pasó del Madrid CFF al Bay FC, club de la NWSL de Estados Unidos por 735.000 euros.