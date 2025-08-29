Selección Colombia de Voleibol en cuartos de final de la Copa Panamericana

La Selección Colombia de Voleibol Masculino cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Panamericana, torneo que se disputa en León, México, con un duelo vibrante frente a Canadá, potencia mundial ubicada en el puesto 10 del ranking internacional.

Aunque la tricolor, que ocupa el puesto 40, dio pelea punto a punto y llegó a estar arriba en varios momentos del encuentro, finalmente no pudo cerrar los sets y terminó cayendo 3-0 con parciales de (25-28, 23-25 y 23-25).

Pese al resultado, el buen rendimiento en las jornadas anteriores, le permitió clasificarse a los cuartos de final.

El compromiso dejó grandes sensaciones para el equipo dirigido por el entrenador Massimiliano Giampietro Montagnani, quien resaltó el orden táctico y la mentalidad mostrada ante un rival de jerarquía. En el plano individual, los máximos anotadores fueron Lucas Van Huizen por Canadá con 15 puntos, y los colombianos Miguel Martínez con 13 y Felipe Castañeda con 12, quienes fueron determinantes en el ataque nacional, además de la participación del equipo completo que está compuesto por 7 vallecaucanos que han destacado en lo que va del torneo.

Uno de los aspectos más destacados fue el carácter competitivo de la selección, que en varios momentos incomodó al vigente campeón continental y mostró que el proceso de renovación empieza a dar frutos.

El sistema de clasificación de NORCECA otorga el paso a semifinales del primero de cada grupo, mientras segundos y terceros disputan los cuartos de final.

Con dos victorias previas y un cierre de grupos, Colombia ahora se prepara para afrontar la siguiente instancia de cuartos de final contra Chile el día de hoy, donde buscará seguir demostrando que puede competir de igual a igual con las potencias del continente.